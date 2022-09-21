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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova Y90 احدث هواوي نوفا واي 90 مفاجأة 2023 التي تم الكشف عنه مؤخرا ليدخل في دائرة المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث يدعم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد وبطارية سعة 5000 ملي أمبير بجانب احتوائه علي خاصية الشحن السريع كما يتوفر منه الألوان الأسود والأخضر والأزرق وتكون الشاشة مقاس6.7 انش. مواصفات هاتف HUAWEI nova Y90 البطارية يحتوي علي بطارية سعة 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة نوع ليثيوم بوليمر.



الشحن يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ذو فتحة f/1.8.

نجد الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4.

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4.

الفيديو 1080 بكسل، بجانب فلاش خلفي ليد.

السلفي يحتوي علي كاميرا أمامية سعة 8 ميجا بكسل مزودة بفتحة f/2.0 أما الفيديو 1080 بكسل أطار في الثانية.

نظام التشغيل يدعم اندرويد 12.

المعالج ثماني النواة كوالكوم سناب دراجون 680 4G ذو دقة تصنيع 6 نانومتر بجانب معالج الرسومات Adreno 610.

الشاشة تحتوي علي مقاس 6.7 بوصة من نوع LCD IPS يتوفر طبقة حماية للشاشة، ألوان الشاشة 16 مليون لون.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع.

الشرائح يوجد شريحتين اتصال sms في وضع الاستعداد.

شكل الموبايل ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك، يتوفر بألوان الأخضر والأبيض و الأسود والأزرق.

الوزن القائم 195 جرام بجانب بصمة الأصابع في زر الباور.

أبعاد الجوال 163.3 × 74.7 × 8.4 ملم 6.43 × 2.94 × 0.33 بوصة.

ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت الذاكرة الداخلية، أما الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، ونذكركم برابط سعر ايفون 14 برو ماكس.

الاتصالات يدعم بلوتوث أصدار 5.0 ، يوجد الواي فاي للنت الأرضي، مدخل USB، يحتوي علي GPS لتحديد الموقع، يوجد خاصية NFC.

الصوت يوجد ميكروفون ثانوي، منفذ لسماعات الأذن، مكبر صوت ذو ارتفاع عالي، ونذكركم برابط سعر ومواصفات هاتف Oppo k10 مميزات موبايل هواوي نوفا واي 90 يحتوي الهاتف علي منفذ لسماعات الأذن كما يوجد مكبر صوت.

الشاشة ذو مقاس كبير 6.7 بوصة بجانب احتوائها علي 16 مليون لون.

الموبايل يدعم خاصية الواي فاي للنت الأرضي كما يحتوي علي خاصية NFC.

الهاتف يدعم بطارية كبيرة سعة 5000ملي أمبير غير قابلة للإزالة.

يحتوي الموبايل علي مستشعرات البصمة، التسارع، البوصلة ، استشعار القرب الافتراضي.

الشاشة تحتوي علي طبقة حماية، ونذكركم برابط مواصفات هاتف oppo a77 عيوب هاتف هواوي nOVa Y90 الكاميرا الخلفية لا تدعم خاصية 4k عند تسجيل الفيديو.



الكاميرا الأمامية لا تحتوي علي فلاش عند التصوير و لا يوجد خاصية 4k عند تصوير الفيديو.

الموبايل لا يدعم راديو FM.

لا يتوفر شحن اللاسلكي في الجوال.

لا يوجد لمبه أشعارات.

الجوال غير مقاوم للماء.

الموبايل لا يدعم شبكات الجيل الخامس.

لا يوجد ذاكرة خارجية كارت ميموري، ونذكركم برابط هاتف نوكيا Nokia G 300. سعر جوال HUAWEI nOVa Y90 ثمن الموبايل في دولة الأمارات العربية 1.100 درهم أماراتي.

قيمة الجوال في المملكة العربية السعودية 1.125 ريال سعودي.

شراء الهاتف من جمهورية مصر العربية 4000 جنية مصري.

السعر بالدولار الأمريكي 300 دولار أمريكي.

تسعيرة الهاتف باليورو 260 يورو.

ثمن الجوال بالعراق 438 ألف دينار عراقي.

قيمة الموبايل في دولة الهند 22.000 ألف روبية هندية ونذكركم برابط مواصفات هاتف فيفو إكس 80. وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova Y90 احدث هواوي نوفا واي 90 مفاجأة 2023.

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