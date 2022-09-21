نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 وسعره في السعودية والكويت والإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد، جاء بمميزات تنافس هواتف أيفون بل قد تفوق عليها، حيث منذ فترة بدأت شركة سامسونج بإصدار هواتف ذات جودة عالية من حيث التقاط الصورة أو البطارية، لذا قد نجد أن أسعار هواتف سامسونج بدأت أن ترتفع، وتبتعد عن تصنيف الفئة المتوسطة، وجاء الهاتف الأخير وهو سامسونج جالاكسي S23 بمميزات رائعة، ولكن قد تكون الأسعار لا تناسب بعض الفئات.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23
يعرف عن الهاتف الحديث بأن له قلم يمكنك استخدامه في التحكم، كما جاءت المواصفات كالتالي:
- هاتف سامسونج يأتي بحجم 6.8 بوصة مع وجود ثقب في الهاتف من الأمام وذلك لوجود الكاميرا.
- الهاتف يدعم المعدل الحديث وهو 120 هرتز.
- كما جاء الهاتف مزود بأربع كاميرات في الخلف، حيث تكون الكاميرا الأولى هي 200 ميجا، والثانية والثالثة 10 ميجا بكسل،
- وأخيرا الكاميرا الرابعة تكون 12 ميجا بكسل.
- وجاءت الكاميرا الأمامية بدقة تساوي 40 ميجا بكسل.
- وتنقسم ذاكرة الوصول العشوائي إلى فئتين هما 12،16 ميجا بكسل.
- يأتي الهاتف بنظام حماية وهو مستشعر البصمة الذي يوجد في شاشة الهاتف.
- أما بالنسبة لسعة البطارية تساوي 5000 مللي أمبير.
- يدعم الهاتف كافة شبكات الجيل الحديث وبالأخص الشبكة الأخيرة هي 5G وتصل السرعة إلى 10 جيجا بايت.
- الهاتف يدعم الشحن السريع وذلك بدقة تصل إلى 67 وات.
سعر هاتف Samsung Galaxy S23 في الوطن العربي
كما ذكرنا أن الهاتف جاء بسعر مرتفع، ولكن بعض الفئات في المجتمع يناسبها هذا السعر، وجاء السعر الخاص بالهاتف بكافة العملات كالتالي:
- يصل سعر الهاتف في مصر تقريبا 30 ألف جنيه مصري.
- وسعره في الكويت يصل إلى 464 دينار كويتي.
- وفي دولة الإمارات يصل السعر إلى 5499 دينار إمارتي.
- وفي المملكة السعودية جاء السعر تقريبا 5699 ريال سعودي.
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