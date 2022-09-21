نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iphone 14 pro max المتوقعة في مصر والدول العربية بإمكانيات ومميزات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iphone 14 pro max، يبحث كثير من الشباب في الوقت الحالي حول جميع مواصفات هواتف الآيفون الذكية وخاصة هاتف آيفون برو ماكس التي انتشر بشكل كبير وبدأ الجميع يبحثون عن أهم المميزات الموجودة في هذا الهاتف خاصة أن الهواتف الذكيه تتميز بالتطور في كل شيء وخاصة عند التصوير أو تشغيل الألعاب الإلكترونية أفضل الكاميرات المميزة التي تساعد على التقاط الصور بطريقة جديدة ومختلفه بجانب وجود مساحة كبيرة لهذه الهواتف الذكيه الجديدة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور التالية على سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس بالتفصيل.

مواصفات iphone 14 pro max

يتميز هذا الهاتف بوجود مساحة كبيره وعدد رامات جيدة لهذه الهواتف الذكية، كما يوجد فيها العديد من برامج التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي يعشقها محبي الهواتف الذكيه الجديدة وخاصة حول العالم وسوف نعرض لكم الآن أهم مواصفات هاتف آيفون 14 وهي كالاتي،

هذا الهاتف يوجد فيه مساحة كبيرة ويحتوي على مميزات عالية يمكن تنزيل جميع مقاطع الفيديو والصور وتشغيل جميع التطبيقات والبرامج بكل سهولة.

يدعم الهاتف الشحن السريع بسبب البطارية الكبيرة ويوجد فيه معالج قوي ومميز.

كما يتميز هذا الهاتف بوجود كاميرا أمامية وخلفية ذات جودة عالية وكبيرة ودقيقة للغاية خاصة عند التقاطها من مكان بعيد.

مميزات آيفون 14 برو ماكس

هذا الهاتف مقاوم للأجوبة ويوجد في ميكروفون عازل للصوت وشكل الهاتف من الخارج جذاب للغاية ومميز.

يدعم هذا الهاتف الجيل الخامس أما بالنسبة تصل المساحة إلى ثمانية جيجا بايت.

يتميز هذا الهاتف بوجود شاشة ظهور وتشن 120 هيرتز وزن الهاتف يصل إلى 240 وإبعاد الشاشة 6.7 بوصة وتم تصنيعها لهذا الهاتف من السيراميك والسطح الخلفي تم تصنيعه من الزجاج الغير قابل للكسر وهو من الهواتف الذكية المقاومة الماء.

أسعار iphone 14 pro max

يختلف سعر هذا الهاتف الجديد من مكان إلى آخر حيث الأسعار تختلف كثيرا بعد إطلاق سلسلة آيفون شركة آبل العالمية هاتف آيفون 14 لمواصلة التكنولوجيا الحديثة حيث يصل سعر هذا الهاتف داخل المملكة السعودية إلى 4,699 أما في مصر وصل إلى 30,000 و 999 جنيه، يصل سعر هذا الهاتف بالدولار الأمريكي 1044 دولار أمريكي وفي دولة الكويت وصل إلى 480 دينار كويتي.