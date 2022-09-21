نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة واتساب الجديدة بشأن تعديل الرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة، وذلك من أجل كسب العديد من العملاء والمستخدمين الجديد للتطبيق في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، حيث كشف موقع WaBetaInfo المهتم برصد جميع تحديث تطبيق الدردشة العالمي، وأوضح أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة رائعة سوف تمكن المستخدمين من تعديل وتحرير الرسالة من أجل التخلص من الأخطاء الموجودة بها بعد القيام بعملية الإرسال عن طريق الخطأ، أو عند إرسال الرسالة على عجل، مما يتيح للمستخدمين ميزة جديدة توفر الكثير من الوقت والجهد على المستخدمين.

ميزة واتساب الجديدة بشأن تعديل الرسائل

وأوضح تقرير WaBetaInfo أن تحرير الرسالة غير متاح لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة، لأن الميزة قيد التطوير حالياً وغير متاحة للجميع، وأنه لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد إصدار تلك الميزة لجميع المستخدمين، ولكنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل الخاصة بتلك الميزة فور الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة القادمة، وسوف يتم الكشف عن أي تطوير أو تحديث لتلك الميزة.

والجدير بالذكر أنه تم رصد تلك الميزة في إصدار أندرويد التجريبي من التطبيق، لذا يُقال أن الميزة سوف يتم طرحها على أجهزة أندرويد في البداية ثم نقلها لباقي الإصدارات خلال الفترة القادمة، ويقدم تطبيق الدردشة الفوري واتساب ميزة الحذف للجميع، والتي تمكن المستخدمين من حذف الرسالة المرسلة، ولكن مع ميزة التحرير الجديد التي كشف عنها التطبيق مؤخراً في الإصدار التجريبي يمكنك تعديل أو تغير الرسالة من خلال التحرير، وإجراء التعديلات اللازمة على الرسالة بدلاً من القيام بعملية الحذف النهائي للرسالة.

كشف واتساب أنه سوف يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة من أيفون في 24 أكتوبر 2022، ومن المحتمل أن يتوقف WhatsApp عن إطلاق دعم البرامج لأجهزة iPhone التي تعمل على iOS 10 و 11، حيث يتعين على مستخدمي iPhone 5 و 5C الحصول على إصدارات جديدة من أجهزة أبل أو الحصول على بدء استخدام نظام أساسي آخر من أجل إرسال واستقبال الرسائل الفورية.