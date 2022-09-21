نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Nova 10z الهاتف الجديد من هواوي | أهم مميزات وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Nova 10z من جديد تعود هواوي إلي أسواق الهواتف الذكية في فئة الهواتف الاقتصادية خصوصاً مع هاتفها الجديد. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق الإصدار الجديد من أحدث سلاسل هواتفها وهي سلسلة الـNova 10. فقدمت الشركة هاتف Huawei Nova 10z الجديد والذي يعد استكمالاً لمجموعة هواتف الشركة الأخري. والتي تتمثل في هواتف Huawei Nova 10 ، Huawei Nova 10 pro. إلا أن الهاتف ينطلق في فئة سعرية مختلفة مع بعض التعديلات والتنازلات البسيطة لتقليل سعر الهاتف. فيأتي الهاتف مع معالج من نوع Kirin 710A ، مع دقة تصنيع 14 نانو متر. كما يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش مع جودة FHD+ وبمعدل تحديث 60 هيرتز فقط. كذلك الهاتف متوفر مع نظام كاميرات جديد ومميز للهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل. بالإضافة إلي وجود ثلاثة كاميرات خلفية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجا بكسل. ويذكر كذلك أن للشركة مجموعة أخري من الهواتف الحديثة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل : Huawei Mate 50 ، Huawei Mate 50 pro ، وأيضاً Huawei Mate 50e. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova 10z الجديد.

مواصفات هاتف Huawei Nova 10z :

‌أولاً: الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 179 جراماً.

الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي جراماً. ‌يأتي كذلك مع خامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.

في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف. ‌كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط. ‌لكن الهاتف لا يتوفر مع دعم وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.

‌الهاتف متوفر بدعم مقاومة رذاذ الماء ، لكن لم تعلن الشركة عن شهادة الـIP الخاصة به.

الخاصة به. ‌يحتوي الهاتف علي شاشة تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.6 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل. ‌كما تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 399 بكسل لكل إنش.

بكسل لكل إنش. ‌شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 المعتادة علي أغلب الهواتف الذكية ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.

المعتادة علي أغلب الهواتف الذكية ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب. ‌لكن الشاشة لا تزال تتوفر بدعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز فقط ، إلا أنه يعطي تجربة مقبولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.

أداء الهاتف :

‌هاتف Huawei Nova 10z يأتي مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة هواوي وهو HarmonyOS 2.0 .

يأتي مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة هواوي وهو . ‌كما يأتي الهاتف أيضاً مع معالج ثماني النواة من نوع Kirin 710A ، والذي يأتي بدقة تصنيع 14 نانو متر.

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر. ‌يعمل معالج الهاتف بأربعة أنوية أساسية تأتي من نوع Cortex-A73 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز. ‌بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري متبقية تأتي من نوع Cortex-A53 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.7 جيجا هيرتز.

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز. كما يتوفر من الهاتف نسختين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً. ‌تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 2.1 السريع ، بالإضافة إلي وجود رامات داخلية من النوع السريع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Huawei Nova 10z :

‌الهاتف متوفر مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع التصوير بجودة FHD.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع التصوير بجودة كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية ‌الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ‌أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو Macro مع دعم خاصية PDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الماكرو مع دعم خاصية كما تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات. ‌الهاتف كذلك متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Huawei Nova 10z مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو.

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو. كما يأتي أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن. ‌لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.

‌ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.

‌بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.

كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـFace Unlock ، لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

، لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه. ‌الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.

لكن الهاتف لا يأتي مع دعم مستشعر الجيروسكوب.

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4000 مللي أمبير وتأتي من نوع Li-Poly ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 40 وات.

مللي أمبير وتأتي من نوع ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات. ‌أما عن مدخل الشحن الموجود بالهاتف فيأتي من نوع Type C 2.1 السريع ، مع دعم خاصية الـOTG.

السريع ، مع دعم خاصية كذلك يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأخضر ، والفضي أيضاً.

سعر هاتف Huawei Nova 10z :

‌230 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4500 جنية مصري تقريباً.

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري تقريباً. ‌260 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5050 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الصينية. وفي إنتظار الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي داخل الأسواق العالمية قريباً.