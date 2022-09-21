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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي عن طريق الايدي والرصيد 2022 احصل علي 12000 شدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق الايدي والرصيد من أهم طرق شحن شدات ببجي موبايل سنعرض عليكم في مقالنا اليوم كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد و عن طريق الايدي id ولذلك يبحث عنها الكثير من اللاعبين حتي يتمكنوا من شراء الأدوات القتالية للعبة حيث يمكن شراء الشدات بأفضل الأسعار من خلال الموقع الأصلي midasbuy وسحب المال من رصيد الموبايل، والآن نبين لكم كيفية شحن شدات ببجي موبايل من الرصيد الموسم الأخير .
شحن شدات ببجي عن طريق الايدي والرصيد 2022
يمكنك شحن شدات ببجي pubg mobile باستخدام الرصيد يرى البعض أنها من أسهل الطرق التي يمكن إتمام مهمة شحن شدات ببجي من خلالها، كل ما على المستخدم هو القيام بشحن رصيد هاتفه بالقيمة المالية التي تناسبه وإتباع التعليمات وتنفيذها، هذه الطريقة لا تتطلب منه الدفع باستخدام الفيزا أو الكريدت كارد، أو الطرق الأخرى المعقدة المسموح سداد المال بها.
شحن شدات ببجي باستخدام الرصيد
- دائمًا ما يريد اللاعبون في لعبة ببجي Pubg الوصول إلى موقع مضمون وواضح يمكنهم من خلاله شحن شدات اللعبة، وبالفعل تم الوصول إلى هذا الموقع وهو الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل midasbuy فهو من أصدق المواقع وأشهرها على الإطلاق يمكن من خلاله الحصول علي pubg uc من خلال الرصيد أو من خلال الايدي أو استرداد بطاقات مجانا الرويال باس.
- حيث يقوم بتحويل الكمية المحددة من الشدات إلى الحسابات الخاصة باللاعبين المستخدمة في ببجي. من مميزات هذا الموقع أنه يقدم أقل سعر في السوق للشدات، كما أنه يرسلها على الفور ولا يتأخر، بالإضافة إلى أنه يمنح المستخدم الكثير من الهدايا والعروض الإضافية.
- عن طريق رمز يعرف بـ “رمز استرداد uc للعبة ببجي” والذي يعطي عدد هائل من شدات مجانية ستحصل عليها بدون دفع مجانا.
طريقة شحن شدات ببجي من الرصيد
هنا سنتعرف معًا على أهم التعليمات التي تساهم في شحن شدات ببجي. بسرعة باستخدام الرصيد الموجود على أي شبكة من شبكات الاتصال المتداولة. والآن إليكم أفضل طريقة تستطيع أن تحصل من خلالها علي آلاف شدات بوبجي بأسعار قليلة من خلال متجر ميداس باي. عليك اتباع خطوات الآتية فقط :
- يمكنك التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص لشحن حسابك العائد للعبة ببجي عن طريق الرابط التالي midasbuy.com.
- بعد الدخول على الموقع لابد من اختيار شعار الدولة التي يتواجد بها المستخدم، وبعدها يجب الضغط على “انطلق”.
- لطلب الشراء و للحصول علي العدد لابد من الضغط على “شراء uc”.
- الخطوة التالية تتمثل في كتابة id المستخدم الموجود في اللعبة نفسها مباشرة.
- هنا تأتي مرحلة الدفع والتي يجب اختيارها Pay By Mobile وهذا لسحب المال من الرصيد.
- بعدها لابد من النزول إلى الأسفل واختيار حجم الشدات المطلوبة و أسعار الشدة مكتوب جنبها لكي يتم وضعها في حساب المستخدم.
- النقر على مستطيل “ادفع الآن”
- سيتم فتح صفحة جديدة لابد من تنشيط (مشغل الشبكة) لكي يتم تحديد شبكة الاتصال المستخدمة في الشحن.
- تسجيل رقم الموبايل ثم النقر على “ok”.
- سيتم فتح نافذة جديدة تطلب من المستخدم إرسال الكود المرسل إليه إلى “pubg” من خلال النقر على تطبيق الرسائل.
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