نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آبل الجديد iPhone 14 – هل يوجد ضمان للهاتف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة ابل بالإعلان عن مواصفات هاتف آبل الجديد iPhone 14 رسميًا، وذلك في مؤتمر خاص قامت به الشركة على مسرح ستيف جوبز داخل مقرها الرئيسي آبل بارك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تصميم ايفون 14 بنفس تصميم ومعالج الجيل السابق.

هاتف آبل الجديد iPhone 14

كما ذكرنا أن هاتف آبل الجديد iPhone 14 له نفس تصميم ومعالج الجيل السابق إلا أن الشركة أضافت الكثير من المميزات، حيث يتميز ايفون 14 بكاميرا رئيسية وكاميرا أمامية أفضل، كما يدعم الهاتف ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية، والاكتشاف التلقائي لحوادث السيارات والاتصال بالطوارئ.

مواصفات هاتف آبل الجديد أيفون 14



التصنيع: من إطار ألومنيوم وجهة خلفية من الزجاج.

من إطار ألومنيوم وجهة خلفية من الزجاج. الوزن: 172 g.

172 g. السمك: 8 ملم.

8 ملم. مستشعر البصمات: لا يوجد مستشعر بصمات.

لا يوجد مستشعر بصمات. بصمة الوجه: يدعم بصمة الوجه.

يدعم بصمة الوجه. مقاومة الماء: يدعم مقاومة الماء والعرق أيضًا.

يدعم مقاومة الماء والعرق أيضًا. الألوان: أحمر، أبيض بنفسجي، اسود وأزرق.

أحمر، أبيض بنفسجي، اسود وأزرق. التردد: 60 هيرتز.

60 هيرتز. المعالج: Bionic A15.

Bionic A15. المساحة الداخلية: 128و256و512 جيجابايت.

مميزات هاتف أيفون 14 الجديد

يمتلك هذا الهاتف الكثير من المميزات سنذكرها بشيء من التفصيل في ما يأتي:

يعمل بنفس تصميم ومعالج آيفون 13.

به شاشة ذات قياس 6.1 بوصة مغطاه بطبقة من الCeramic Shield وذلك لحمايته.

يدعم مقاومة الماء والغبار.

إمكانية الاتصال بالطوارئ من خلال الأقمار الصناعية.

يستكشف تلقائيًا للحوادث خاصة السيارات والاتصال بالطوارئ.

توفر البطارية للمستخدم لما يصل إلى20 ساعة دون الحاجة إلى الشحن.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

هل ممكن فحص الجهاز إذا كان أصلي أم لا؟

نعم، من خلال السيريال نمبر على العلبة من الخارج.

هل يوجد شاحن لاسلكي مع الجهاز؟

لا يوجد شاحن مع الجهاز.

هل يوجد ضمان للهاتف؟

نعم يوجد ضمان.

هاتف آبل الجديد iPhone 14 يتميز بالعديد من المميزات عن الجيل السابق حيث له نفس تصميم ومعالج آيفون 13 ولكن الشركة عززت آيفون 14 بكاميرا أمامية أفضل من الجيل السابق، كما أنه يدعم الاتصال بالطوارئ من خلال الأقمار الصناعية.

وفي نهاية هذا المقال نتمنى الاستفادة حيث قمنا بشرح كل ما يخص هاتف أيفون 14 الجديد وذكرنا مواصفاته والمميزات.ا