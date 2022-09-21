ننشر القصة الكاملة لاختراق لعبة الفيديو الشهيرة GTA 6

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - أكدت ناشرة لعبة جاتا الشهيرة Rockstar Games، أن لقطات الأسبوع الماضي المسربة من الإصدار القادم لها GTA 6، كانت أصلية، حيث نشرها المتسللون بعد اختراق أنظمة الشركة بشكل غير قانوني وسرقة مراحل تطوير إصدار جراند ثفت أوتو VI المرتقبة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أنه تم تسريب لقطات من الإصدار القادم من لعبة Grand Theft Auto VI، حيث شارك مستخدما في إحدى منتديات جاتا ملفا بحجم 3 جيجابايت مليئا بـ 90 مقطع فيديو من لقطات GTA VI، وأوضح المسربون إنهم قد ينشرون المزيد من البيانات قريبا.

وليس من الواضح كيف تمكن الهاكرز من الحصول على هذه اللقطات، ولكن ظهر ملصق يحمل الاسم Teapotuberhacker، يدل على أن هي العصابة الالكترونية نفسها التي قامت باختراق خوادم شركة النقل الجماعي أوبر Uber مؤخرا، وتشمل البيانات المسروقة من شبكة "روكستار" كود المصدر للعبة GTA V و GTA VI.

وصرحت شركة "روكستار" في بيان لها: "لقد عانينا مؤخرًا من اختراق شبكة قام فيه طرف ثالث غير مصرح له بالوصول بشكل غير قانوني إلى معلومات سرية وقام بتنزيلها"، مضيفة "نشعر بخيبة أمل كبيرة لمشاركة أي تفاصيل عن لعبتنا القادمة معكم جميعًا بهذه الطريقة".

وقد أدى تسريب البيانات الأخير، إلى زيادة ترقب الملايين من عشاق لعبة GTA المتحمسين للحصول على الإصدار السادس من اللعبة، ولكن من المحتمل أن يضطروا إلى الانتظار لفترة أطول، حيث أكدت شركة Rockstar أن تطوير GTA 6 جاري على قدم وساق، ولكن لا يوجد تاريخ رسمي لإطلاق اللعبة حتى الآن.

وفيما أشارت الشائعات السابقة، إلى أن الإصدار الجديد من لعبة جاتا، قد يتم طرحه في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

ويتماشى التسرب الهائل مع بعض التقارير السابقة عن GTA VI، والتي تظهر شخصية أنثوية قابلة للعب في بعض المقاطع تم تحديدها على أنها لوسيا وشخصية ذكرية تدعى جيسون، حيث ذكرت وكالة "بلومبرج" في وقت سابق من هذا العام أن أحداث لعبة جاتا 6 ستشمل بطلة مشابه لقصة أشهر ثنائي إجرامي في أمريكا بوني وكلايد.

وقال مراسل بلومبرج جيسون شراير، إنه تحقق من أن التسريب حقيقي من خلال مصادر في شركة Rockstar Games، وإن أحداث اللعبة تدور في نسخة افتراضية من مدينة ميامي الأمريكية.

وتظهر مقاطع الفيديو المسربة التي تم نشرها على موقع YouTube و Twitter و Reddit والعديد من منتديات الألعاب عبر الإنترنت، شخصية قابلة للعب تُدعى لوسيا تسرق مطعمًا وتحتجز رهائن. هناك الكثير من نصوص العناصر النائبة التي تُظهر أن هذه اللعبة غير مكتملة بشكل واضح.

وتشير لافتة في مقطع فيديو آخر إلى شخصية قابلة للعب في قطار Vice City Metro مع ظهور أشجار النخيل والشواطئ مما يتماشى مع التقارير التي تفيد بأن اللعبة تدور حول نسخة خيالية من Miami، ويشير أحد الشخصيات غير القابلة للعب في أحد المقاطع المسربة إلى وفاة Jay Norris، الرئيس التنفيذي لشركة Lifeinvader، مما يعني تطورا مثيرا في أحداث GTA 5.

وإضافة جديدة محتملة أخرى للإصدار القادم من لعبة جاتا، هي استخدام العملة المشفرة لمكافأة اللاعبين على المهام بدلاً من النقد التقليدي الذي يتم توزيعه، هذا وفقا لما ذكره توم هندرسون، أحد المشهورين في مجال تسريب ألعاب الفيديو ، والذي قال إنه قد يكون هناك عائد لميزة سوق الأسهم.