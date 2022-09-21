نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات honor x6 || مميزات وعيوب وأسعار أحدث إصدارات شركة هونر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث عن سعر ومواصفات honor x6، حيث يعتبر موبايل هونر من أحد اصدارات الهواتف الحديثة التابعة لشركة هواوى، حيث أصبحت شركة هواوى من الشركات المنافسة الكبيرة لباقى شركات تصنيع الهواتف، ويعتبر موبايل هونر هواوى x6 من أحدث اصدارات شركة هواوى هونر وتم اطلاقه مؤخراً فى جميع الأسواق العربية، حيث كان متاحاً قبل اطلاقه بنظام الحجز المسبق في المتاجر الإلكترونية، وتم انشاء شركة هونر فى عام 2013 بحيث تكون تابعة لشركة هواوى، وكان اعتمادها الأساسى على بيع الهواتف أونلاين عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمى للشركة.

مواصفات هاتف honor x6

ويأتي سعر ومواصفات honor x6 بالعديد من المفاجأت للمستخدمين وجمهور شركة هواوي في مختلف دول العالم، حيث يأتي بالعديد من المميزات ، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لديه بعض العيوب التي تعتبر مزايا غير موجودة على الرغم من التقدم الحديث في عالم الهواتف الذكية، ونعرض لكم هذه النقاط في الآتي :

مواصفات هاتف honor x6 من هواوي

شاشة كبيرة بحجم 6.5.

سيعمل الهاتف بمعالج من ميديا تيك.

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهي (الأزرق، الأسود والأبيض).

يدعم الاتصال بالبلوتوث ويدعم الاتصال بشبكات الواى فاى.

ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام.

يحتوى على بطارية من الليثيوم بوليمر بسعة 3340 ملى أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع.

مميزات هاتف honor x6 من هواوي

الخصوصية عالية لأنه لديه خاصية استشعار البصمة.

خفيف ويسهل حمله واستخدامه لفترات طويلة.

تشغيل جميع مقاطع الفيديو بكل الطرق المتاحة.

يدعم خاصية التعرف على الموقع أو الخريطة.

مثبت على الجهاز عند شراؤه المعدات اللازمة للتعديل على الصور ومقاطع الفيديو.

تقنية الشحن السريع.

الذاكرة المرتفعة.

دعم لنظام الاذاعة حيث يوجد خاصية لتشغيل الراديو.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثانى والثالث والرابع.

وجود شريحتين Sim.

يتاح اضافة ذاكرة تخزين اضافية حتى 256 جيجا.

عيوب هاتف honor x6 من هواواي

غير مدعم بالانفراريد.

الاستغناء عن ذاكرة التخزين الاضافية أو أحد شرائح الاتصال لأنه لا يمكن استخدام الشريحتين.

ليس ضد المياه أو الغبار.

لا يدعم الشاحن الشحن عن بعد.

لا تدعم البطارية الشحن عن بعض.

سعر هاتف honor x6

يأتي سعر ومواصفات honor x6 بشكل مميز عن الاصدارات القديمة من الهاتف، وبما يميزه عن قبله من هذه الفئة من الهواتف الذكية وتأتي محتويات علبة الهاتف بـ (رأس الشاحن الاصلى والسلك، سماعات للأذن، أوراق الضمان، دبوس معدنى لإخراج شرائح الاتصال و كارت الميمورى، لاصقة موضوعة على الشاشة).

وتأتي اسعارهاتف honor x6 فى مصر تتراوح بين 2500 لـ 3000 جنيه، وفى الأسواق العالمية بسعر 130 دولار، أما مساحة 32 جيجا فى السعودية بـ 899 ريال سعودى، وفى الكويت بسعر 44.977 دينار، والبحرين بسعر 74.82 دينار، وسلطة عمان 83.90 ريال عمانى، أما فى الامارات 866 درهم اماراتى وقطر بسعر 814 ريال قطرى.