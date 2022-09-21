نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 السعودية آخر إصدارات «هواوي» في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات جوال HUAWEI nova Y90 جوال حيث كانت شركة هوواوي قد أعلنت للمستخدمين عن الوصول إلى اعلي المستويات في HUAWEI nova Y90، أحدث هواتفهم الذكية على مستوى الدخول، استجابت Huawei للطلب على هاتف ذكي عالي الجودة للمبتدئين مع Huawei nova Y90. تدعي الشركة أنه أفضل هاتف يمكنك الحصول عليه اليوم في المملكة بأقل من 900 ريال سعودي (240 دولارًا).

مواصفات جوال HUAWEI nova Y90

تم تجهيز nova Y90 بشاشة كاملة مقاس 6.7 بوصة بدون حواف من Huawei تدعم معدل تحديث الشاشة يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ العينات اللمسية 270 هرتز للسيولة التجريبية سواء كنت ترغب في القراءة أو ممارسة الألعاب على الهاتف

فهذه الشاشة تفي بالغرض بفضل الحواف الرفيعة للغاية مقاس 1.05 مم التي تحدد الشاشة ونسبة لا تصدق من الشاشة إلى الهيكل تبلغ 94٪ يمنحك الهاتف تجربة مشاهدة مثالية. لتعزيز التجربة بشكل أكبر

تدعم شاشة Huawei nova Y90 ميزات مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني.

في بعض الأحيان ، قد يمنعك إشعار انخفاض البطارية من الاستمتاع. ولكن مع Huawei nova Y90 لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لملء بطاريتك بقدرة 40 وات من Huawei SuperCharge

وهو أيضًا مستقر وآمن. يتيح لك الاستمتاع بـ 2.3 ساعة من اللعب فقط عن طريق توصيل الهاتف لمدة 10 دقائق.

يعد عمر البطارية الطويل طويل الأمد لحسن الحظ ، يرث Huawei nova Y90 عمر البطارية الطويل لسلسلة Huawei nova Y، وهو مزود ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) لتلبية الاستخدام الكثيف طوال اليوم.

مع سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 جيجابايت ، يمكنك بسهولة تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من مسلسلات الدراما و 12000 أغنية عالية الجودة وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على هاتف Huawei nova Y90. يمكن لهاتفك الآن تخزين تطبيقاتك أو ألعابك أو أي شيء آخر تحتاجه للعمل والدراسة.

كاميرا جوال HUAWEI nova Y90

يتوفر موبايل Huawei nova Y90 بكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل وتكون بفتحة عدسة F / 2.0 كاميرا الجوال تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080p @ 30fps.

توجد كاميرا خلفية ثلاثية، وهي تعتبر كاميرا رئيسية حجمه 50 ميجابكسل ومتوفرة بفتحة عدسة F / 1.8، كما توجد كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 وهي تصوير ماكر ، وتوجد آخر كاميرا وتكون هذه الكاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 المصممة للعزل.

تدعم الكاميرات فلاش LED ، و HDR ، و Panorama ، وتصوير فيديو بجودة 1080p @ 30fps.

سعر جوال HUAWEI nova Y90

سيتوفر Huawei nova Y90 في المملكة العربية السعودة بسعر يكون أقل من 900 ريال سعودي وذلك بألوان الأسود والأخضر والأزرق، وهذا الجوال متاح للطلب المسبق حتى 28 سبتمبر.