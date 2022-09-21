نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث efootball 23 موبايل الأسبوعي وأهم الأحداث الجديدة إي فوتبول 23 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث efootball 23 موبايل ، أطلقت كونامي بشكل رسمي اللعبة القوية والتي كان ينتظرها عشاق كر القدم حول العالم. إي فوتبول 23 موبايل في يوم الخامس والعشرون من شهر أغسطس الماضي أي منذ حوالي ثلاثة أسابيع تقريبا. وذلك لمصالحة جماهير اللعبة والذين يحبون اللعبة منذ نشأتها حيث تعتبر جميع الأعمار يعشقون هذه اللعبة. وفي هذا الإصدار بالتحديد تم إضافة الكثير والكثير من المميزات التي أفتقدتها النسخة النسخة السابقة. واليوم ومن خلال موقعكم المتميز (ثقفني) سوف نستعرض لكم كيفية تحميل إي فوتبول 23 موبايل مجانا. وأهم الإضافات الأسبوعية التي تطلقها كونامي.

تحديث efootball 23 موبايل

تقوم كونامي أسبوعيا بعمل تحديث في منتصف الأسبوع وتحديث أخر الأسبوع. ويضم تحديث المتصف أسبوعي تغييرات طفيفة وإضافات بسيطة تعتبر ليس لها جدوى في اللعبة. ولكن التحديث الأسبوعي هو التحديث الذي يتم فيه التغييرات الكبيرة من نزول بكجات جديدة وأحداث جديدة أيضا. ويتم تنزيل efootball 23 موبايل من خلال خطوات التحديث التالية.

يجب أولا فتح بيانات الهاتف أو الاتصال بالأنترنت من خلال نقطة واي فاي.

كذلك يتم الدخول على لعبة إي فوتبول 23 موبايل .

. ثم يتم ظهور رسالة التحديث في منتصف الشاشة وهناك خيار استمرار.

يمكن النقر على خيار استمرار وسوف تتم عملية تحميل بيس 2023 موبايل مباشرة.

وفي حالة عدم وجود اللعبة مسبقا. يجب الدخول على جوجل بلاي للأندرويد والبحث عن تحميل إي فوتبول 23 موبايل. ثم النقر على تثبيت مجانا.

إضافات تحميل بيس 2023 موبايل

هناك إضافات كبيرة لمحبين اللعبة أسبوعيا بعد عملية تحديث efootball 23 موبايل مباشرة. حيث أن الإضافات كالتالي.

بعد تحميل إي فوتبول 23 موبايل سيتم إضافة هدايا التسجيل اليومي بالجي بي والكوينزات المجانية. وكذلك هدية من الجي بي قد تصل إلى 40 ألف جي بي.

سيتم إضافة هدايا التسجيل اليومي بالجي بي والكوينزات المجانية. وكذلك هدية من الجي بي قد تصل إلى 40 ألف جي بي. إضافة منافسات الأسبوع من الايفينت ونزول تحدي جمع النقاط ليتم الحصول على الكوينزات المجانية بعدد 50 كوينز أسبوعي بشرط الفوز بعدد من النقاط من الفوز بالمباريات.

كما سيتم إضافة بكج جديد epic ولكن حتى الآن لم يتم التعرف على البكج. ومحتمل نزول بكج بايرن ميونخ أو برشلونة.

كذلك بعد تحميل بيس 2023 موبايل مباشرة سيتم إضافة بكج نجوم الأسبوع من اللاعبون المطورون. كما هناك بكج أيضا من اللاعبون الذين يتم شراؤهم بعملة الخمس نجوم.

وبهذه المعلومات السابقة نكون قد تعرفنا على كيفية تحديث efootball 23 موبايل الأسبوعي. كما تعرفنا على الإضافات التي سيتم إطلاقها بعد تنزيل efootball 23 موبايل مباشرة على الهاتف. نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لجميع متابعينا كما نتمنى لجميع متابعينا الصحة والسلامة.