نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاتا 5.. طريقة تحميل جراند ثفت اوتو Grand Theft Auto 5 على الكمبيوتر والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5، لقت نسخة لعبة جراند ثفت اوتو 5 الكثير من استحسان اللاعبين لما تحمله من مميزات وإضافات خرافية لم تشاهدها من قبل ترقَى إلى الواقع بشكل كبير، حيث يتمتع هذا الإصدار بمستوى عالى من الجرافيك سواء فى شكل الشوارع أو المركبات أو الأشخاص مما جعل اللعبة أكثر إبهاراً ومتعة، لذلك يرغب الكثير فى معرفة طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 سواء على الجوال أو الكمبيوتر، وهو ما سوف نعرضه لكم فى السطور الأتية. طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 للجوال قم بالتوجه إلى متجر جوجل بلاى بعد التأكد من وجود مساحة كافية.

ادخل اسم اللعبة “Grand Theft Auto 5” فى مربع البحث.

سوف تظهر لك نسخة اللعبة الخاصة بالجوال، قم بالضغط عليها.

انقر على كلمة “تثبيت” وانتظر دقائق حتى يتم الانتهاء من التحميل.

يمكنك بعد ذلك الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بها. طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 للكمبيوتر قم بالدخول على رابط موقع Steam.

من أجل تحميل اللعبة يجب عليك تحميل البرنامج أولا على جهازك، وهو برنامج صغير الحجم يبلغ حوالى 1 ميجا بايت.

قم بالضغط على خيار ” Install Steam” من أجل تحميل البرنامج.

ستجد أنه تم تحميل البرنامج على جهازك على الفور فى بضع ثوانً.

قم بالدخول على ملف البرنامج من أجل تثبيته، فقم بالضغط على “Next”.

اختر اللعبة التي ترغب تحميل البرنامج بها ثم اضغط على “Next”.

قم باختيار المكان الذي ترغب فى حفظ البرنامج به ثم اضغط على “Finish”.

افتح البرنامج وقم بإنشاء حساب خاص بك عليه عن طريق كتابة الإيميل وتحديد دولتك.

قم بالضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام، ثم الضغط على “Continue”.

بعد الانتهاء من إنشاء حساب قم بتسجيل الدخول إلى البرنامج، واكتب اسم اللعبة فى مربع البحث.

ادخل على ملف اللعبة واضغط على كلمة “Play Game”.

يطلب منك البرنامج تحديد مكان حفظ اللعبة، ثم يبدأ التحميل على الفور خلال دقائق.

وكانت هذه أفضل طريقة لتحميل لعبة جراند ثفت اوتو أو لعبة جاتا 5.

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