انت الان تتابع خبر أوبو رينو 8.. مفاجأة كبيرة لكل عشاق الموبايلات اعرفوا السعر والمواصفات بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستعد شركة أوبو لإصدار هاتفها الجديد أوبو رينو 8 وبدء الجميع يبحثون عن سعره ومواصفاته في الوقت الحالي، وينتظره الملايين من العملاء بسبب أنه يحتوي على الكثير من المميزات والمواصفات المختلفة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 8ويحتوي هاتف أوبو رينو 8 على شاشة من نوع أموليد، ويوجد في الهاتف مستشعر بصمة مدمجة بالشاشة، وهو به معالج ميديا تك المثالي للاستعمال اليومي، ويطلق على الذاكرة العشوائية الرامات وهي تصل لـ 12 جيجا، والذاكرة فيه حجمها 256 جيجا بايت، والكاميرا الأساسية دقتها 64 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد دقتها 8 ميجا بكسل، وكاميرا ميكرو دقتها 2 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، وبطاريته تصل لـ 4500 ميللي أمبير، ويأتي باللونين الأزرق والأسود.