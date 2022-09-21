انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف s23 samsung.. ده اللي هيخلي الآيفون يحط عينه في الأرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتأهب شركة سامسونج لتقديم هاتفها الجديد المميز، ولذلك يبحث الجميع حالياً عن سعر ومواصفات هاتف s23 samsung، وذلك لأنه من أفضل وأهم الهواتف الحديثة التي تأتي بالكثير من المميزات الرائعة بداخله.

هاتف s23 samsung الجديدويعتبر هاتف s23 samsung من الهواتف الرائعة التي سوف تنطلق مؤخراً، ويكون بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، وهي التي تكون بقياس يصل لـ 6.9 بوصة، وعرض دقته 1440×3200 بيكسل، وأيضاً كثافة عالية، وتصل لـ 511 بكسل.

سعر ومواصفات هاتف s23 samsung وسوف يعمل هاتف سامسونج الجديد بمعالج ثماني النواة وهو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 865، وهذا يكون مع وجود معالج رسومات نوع Adreno 650، وسوف يقترن الهاتف بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة 256 جيجا من ذاكرة التخزين الداخلية.