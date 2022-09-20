مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 هاتف المشاهير لن تتخيل الامكانيات

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عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج بتطوير فئة الاس هذه المرة وتم إصدار هاتفها الجديد سامسونج جلاكسي اس 23، والتي اعتمدت فهي على بعض التقنيات من حيث المعالج القوي وسعة البطارية وتوفير العديد من التقنيات الخاصة بالهاتف، حيث تم طرح السعر العام للهاتف وبعض الدول الأخرى وهذا ما سنتعرف عليه.

الخصائص التقنية لهاتف سامسونج جلاكسي اس 23

تأتي الخصائص بعرض أهم المعلومات حول الهاتف من حيث الاصدار، والاندرويد، والمعالج الخاص به:

يأتي المعالج ثماني النواة بسعة ستمائة وثمانين سناب دراجون، بتكنولوجيا ستة نانو.

التخزين والرام يأتي بسعة 128 جيجا مع 4/6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية رباعية تأتي 50+5+2+2 ميجا بيكسل، أما الامامية تأتي بـ 8 ميجا بيكسل.

الشاشة تأتي بدقة 6.6 بوصة بدقة الفول اتش دي، كما بها نوت صغير.

التخزين والرام يأتي بسعة 128 جيجا مع 4/6 جيجا رام. الكاميرا الخلفية رباعية تأتي 50+5+2+2 ميجا بيكسل، أما الامامية تأتي بـ 8 ميجا بيكسل. الشاشة تأتي بدقة 6.6 بوصة بدقة الفول اتش دي، كما بها نوت صغير. نظام التشغيل يأتي من الأندرويد 12 وهو الأحدث.

تأتي البطارية بسعة خمسة آلاف ملى أمبير.

كما يدعم شريحتين اتصال من النانو سيم.

يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني، والثالث، والرابع والفايف جي.

يأتي الهاتف ذات جودة عالية، وخامات متينة في التصنيع.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بتقنية الفول اتش دي.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

يختلف سعر الهاتف من دولة إلى أخرى ولكن يأتي ذلك على حسب العملة الخاصة لكل دولة: