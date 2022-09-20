نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الأيفون.. سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي S23 الجديد Samsung Galaxy S23 بكاميرا عملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي S23، يعتبر هاتف سامسونج من أفضل الهواتف التي يهتم بها كثير من المستخدمين وشركة سامسونج من أكثر الشركات المشهورة عالميا في مجال التكنولوجيا وبالتالي يوجد العديد من الشركات التي تنافس هذه الشركة ولكن تسعى دائما شركة سامسونج إلى أضافة العديد من المميزات والتكنولوجيا الحديثة لجميع الهواتف الذكية حتى تجذب جميع العملاء وتثبت وجودها بجانب الشركات المنافسة حيث تقوم شركة سامسونج بتطوير جميع الهواتف بشكل دائم وقامت مؤخرا بإطلاق هواتف قابلة للطي والتي حازت على إعجاب كثير من المستخدمين، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية مواصفات هاتف جالاكسي سامسونج وأسعار الهاتف بالتفصيل.

مواصفات سامسونج جلاكسي S23

يحب كثير من الأشخاص الحصول على الإصدارات الجديدة لهواتف سامسونج للاستمتاع بجميع المميزات الحديثة في الهواتف بالإضافة إلا أن هاتف سامسونج جلاكسي s23 من الهواتف التي أصبحت منافسة بشكل كبير لأفضل الهواتف المشهورة عالمياً سوف نتعرف على أهم المواصفات وتتضمن الآتي،

يتميز هذا الهاتف بوجود معالج ثماني هي تقوم بدعم الشحن السريع.

يوجد كاميرا أمامية وخلفية للهاتف ذو دقة عالية وذاكرة الوصول العشوائي كبيرة وكذلك ذاكرة التخزين الداخلية.

الهاتف مزود بعدة برامج حديثة متنوعة مع وجود كاميرا خلفية رباعية والهاتف ضد الماء والغبار.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ويتوفر في الهاتف مساحة 256 جيجا.

أما بالنسبة لحجم الشاشة يصل إلى 6.8 بوصة 120 هرتز ويصل وزن الجهاز إلى 171 جرام وهيكل الجهاز مصنوع من مادة الألومنيوم ذو زجاج أمامي وخلفي.

أما بالنسبة لكاميرات الهاتف الأمامية تصل إلى 12 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية تصل إلى 50 ميجا بكسل.

يصل طول الهاتف 145.9 ملم ويحتوي على أجهزة استشعار البصمة أسفل الشاشة مع وجود مستشعر الدوران والبوصلة، يتوفر في أيضا منفذ الذاكرة الإضافية حتى واحد تيرابايت وسعة الرامات في الهاتف تبدأ من 12 حتى 16 جيجا بايت.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي S23

يوجد ثلاث فئات لهاتف سامسونج جلاكسي والأسعار تختلف كثيراً بسبب مساحة التخزين وحجم الذاكرة العشوائية وتتضمن الآتي، يصل سعر هاتف سامسونج جلاكسي 256 جيجا بجانب 12 جيجا بسعر 30000 جنيه أما سعر الهاتف داخل المملكة السعودية مساحة 25699 ريال سعودي 464 دينار.