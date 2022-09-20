نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفيديوهات المسرّبة.. تعرف على موعد نزول لعبة GTA 6 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأطفال عن موعد نزول لعبة GTA 6 الجديدة بعد أن كشفت الشركة التي قامت بتقديمها عن موعد نزولها، حيث أن لعبة GTA هي من الألعاب التي صادقتنا في أيام طفولتنا وحتى بعد أن كبرنا فهي كانت صديقنا المخلص والذي لا نمل من مصادقته، ويتم العمل على تطوير اللعبة باستمرار حتى تتناسب مع التطور الحالي ولا يشعر الأطفال بالغربة أو بأن اللعبة لا تناسب عصرهم الحالي ولا يستطيعون فهمها تابعوا معنا.

موعد نزول لعبة GTA 6 وفقًا للتسريبات

كشفت بعض التسريبات التي خرجت من شركة Rockstar Games وهي الشركة المصممة للعبة جاتا GTA العالمية الشهيرة والمسؤولة عن تطويرها منذ أول نسخة لها وحتى النسخة المنتظرة، أن موعد الإصدار السادس من اللعبة من المتوقع أن يكون في بدايات عام 2023م أو عام 2024م حيث أن المبرمجين قرروا أن تكون هذه النسخة مختلفة عن الإصدارات السابقة من جميع النواحي وبالتالي فكان هناك بعض التأخيرات في إطلاق اللعبة حتى تكون كاملة ومكتملة، وبذلك ستكون هناك فترة طويلة جدًا بين إصدار هذه الفئة والفئات التي تسبقها والتي تم إطلاقها في عام 2013م.

تسريبات حول لعبة جاتا GTA6

وفقًا للتسريبات التي خرجت من الوكالة قال الرئيس التنفيذي لوكالة فيرال جنكي Viral Junkie المسؤولة عن لعبة جاتا أن في اللعبة سيكون هناك بطلين رئيسيين غير البطل الذي اعتدنا على رؤيته باستمرار في كل الإصدارات القديمة، وأوضحت التسريبات أن الإصدار الجديد وهو إصدار GTA6 سيكون اسمه Grand Thft Auto6 وهذه أول مرة يتم إطلاق اللعبة باسم ومعرفته وسيكون هناك أنثى تلعب دور بطلة وهذه أول مرة حيث أننا لم نرى الأنثى إلا مجرد عضو عابر في اللعبة، كما كشفت التسريبات أيضًا أن الإصدار الجديد من اللعبة وهو VI سيكون هو الإصدار الأول للعبة التي يتم من خلاله دمج الإناث في دور البطولة مع الذكور وكل ذلك خرج مسرّبًا من داخل شركة Rockstar Games وهي الشركة المسؤلة عن تطوير اللعبة وتحديثها باستمرار منذ الثمانينات والشركة مقرها في مدينة لوس أنجلوس.