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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب جديد لـ سامسونج جالاكسي اس 23 Samsung Galaxy S23 لمحبي الأجهزة السامسونج لا يفوتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا تزال التسريبات مستمرة حول هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 Samsung Galaxy S23. حيث أن هذه السلسلة من السامسونج لفتت الكثير من الأنظار. وهذه المرة التسريبات حول المعالج الذي ستستخدمه اجهزة سامسونج. فمعروف أن معالج EXynos هو المستخدم في أغلب الأوقات ولكن هناك معالج جديد مفاجأة سيستخدمونه.
تسريب المعالج الجديد لـ سامسونج جالاكسي اس 23 المنتظر Samsung Galaxy S23
تؤكد التسريبات أن سامسونج جالاكسي اس 23 من المنتظر ان يحتوي على معالج جديد مطور من Exynos 2300 . حيث من المتوقع أن يكون هناك جيل جديد من تلك الوحدة الخاصة بالمعالجة المركزية للعملاء في دولة الصين. بينما بقية المحمول سيكون من معالج شركة كوالكوم المعروف.
بعض الأسواق ستستخدم معالج مختلف في سامسونج جالاكسي اس 23
وتؤكد التسريبات المنشورة على أكبر المواقع التقنية المتخصصة في مراجعات هواتف سامسونج جالاكسي أن معالج Exynos 2300 سيكون في الكثير من الأسواق. ولكن هناك بعض الأسواق الأخرى ستستخدم SnapDragon ليعطي نتائج مختلفة جدًا.
ما هي مميزات معالج سناب دراجون الشهير المنتظر إدخاله في سامسونج جالاكسي اس 23 وفق التسريبات الأخيرة؟
- يشغل سناب دراجون ما يزيد عن سبعين بالمائة من طرازات جالاكسي اس 23 القادم.
- أغلب دول العالم ستعمل على المعالج سناب دراجون من شركة كوالكوم بالنسبة لـ جالاكسي اس 22.
- أما الثلاثين بالمائة من العالم الذي يستهلك جالاكسي اس 23 سيستخدم معالج Exynos.
تسريبات صور سامسونج جالاكسي اس 23 وتفاصيله المهمة جدًا لمحبي جالاكسي
- يأتي سامسونج جالاكسي اس 23 بتصميم رائع أكبر من ناحية السمك من جالاكسي اس 22 بفروق تبدو بسيطة ولكنها ستزيد المحمول من ناحية الحجم.
- وتقول شركة ice universe أن سامسونج جالاكسي اس 23 سيأتي بحواف أربعة موسعة بمقدار نحو 0.15 ميلليمتر.
- الزيادة في المساحة لن تحدث الفرق الكبير ولوكنه سيبدو مختلفًا بعض الشيء عن جالاكسي اس 22.
- ويأتي الجهاز بترقية لدعم مستوى السطوع. وفيما يخص الطاقة سيكون أقل من هذه الناحية.
- وستتميز الكاميرات الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل على بحجم 1/1.3 بوصة، بالاضافة إلى حجم 0.6 ميكرومتر. وكذلك فتحة عدسة تزيد عن 1.7/ F ليستوعب المزيد من الضوء.
- المعالج الأغلب سيكون من شركة كوالكوم سناب دراجون +8 جين 2 سوكيت.
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