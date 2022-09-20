تويتر يطرح ميزة جديدة رائعة لمساعدة ضعاف البصر

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عمر شويل - جدة طرح تطبيق تويتر ميزة جديدة رائعة من أجل مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الصور المتضمنة في التغريدات من خلال تذكير وصف الصورة الجديد، حيث أكدت الشركة من خلال بيان هام، أن تذكير وصف الصورة الجديد سوف يشجع المزيد من الأشخاص مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي المصغر على إضافة أوصاف مفيدة للصور التي يقومون بتغريدها على الموقع.

ميزة النص البديل على تويتر

يعتبر النص البديل هو الوصف المكتوب على الصورة التي يمكن التقاطها بواسطة برنامج قارئ الشاشة، والذي سوف يستخدمه ضعاف البصر، وعندما يقوم المستخدم بإضافة صورة إلى التغريدة، يكون لدى المستخدم خيار وصفها باستخدام نص بديل، حيث يُعرف أيضاً باسم وصف الصورة الرقمية، حيث أكت الشركة أن التذكير الجديد لوصف الصورة هى ميزة تطالبك بالتعود على إضافة نص بديل إلى كل صورة من خلال تحميلها ومشاركتها على تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بمجرد الانتهاء من التمكين يتم إرسال ميزة مطالبة الويب على الجوال والويب من أجل تذكيرك بإضافة نص بديل، وذلك عندما تكون على وشك التغريدة على الصورة، مما يُساعد تلك الفئة من ضعاف البصر على نشر تغريدات مميزة، حيث أكد التطبيق أن التذكير لوصف الصورة على مستوى العالم، يمكن معظم الأشخاص على تويتر الوصول إليه بالفعل بسرعة كبيرة، مؤكداً على وصول لجميع المستخدمين في العالم بالقريب العاجل.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي أن الأوصاف مفيدة ليس للأفراد أو الأشخاص الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة فقطن ولكن لجميع الأفراد الموجودين بالمناطق ذات النطاف الترددي المنخفض والذين ليس لديهم هواتف ويب، وكذلك أي شخص يريد التعرف على المزيد من صورة ما تم رفعها على التطبيق، حيث تُساعد أوصاف الصور كشف العديد من التفاصيل الهامة للشخاص غير القادرين على مشاهدتها، لذا يجب الحفاظ على تركيز النص، حيث ننصح بضرورة التحلي بالموضوعية، وسوف تظهر الصور ذات الأوصاف مع الشارة “ALT” في الزاوية اليسرى السفلية، مما يوضح أن النص الوصفي الإضافي متاح على تلك الصورة، وأضاف تويتر مؤخراً شارة ALT، وزير لتبديل التسميات التوضيحية المغلفة، حيث تظهر التعليقات التوضيحية للمحادثات الصوتية على Spaces والتغريدات الصوتية.