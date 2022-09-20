نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo Y52t أحدث إصدارات هواتف فيفو | أهم مواصفات وأسعار الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo Y52t هاتف جديد آخر من هواتف شركة فيفو ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة. حيث أعلنت شركة فيفو منذ أيام عن إطلاق إصدار جديد من هواتفها ضمن عائلة الـY. فقدمت الشركة هاتف Vivo Y52t الجديد والذي ينطلق في فئة الهواتف الاقتصادية. يأتي الهاتف مع معالج جديد ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو Dimensity 700 ، والذي يعمل بأقصى تردد 2.2 جيجا هيرتز. كما أن معالج الهاتف متوفر في عدد من الهواتف الأخري مثل : Vivo Y30 ، Oppo A56 ، Honor X40i ، Oppo A55s ، وأيضاً هاتف Redmi note 10t. يتوفر الهاتف أيضاً مع شاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش ، لكن مع جودة الـHD+ فقط وبمعدل تحديث 60 هيرتز. كما يتوفر الهاتف بنظام كاميرات مميز مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل وبعدسة خلفية أيضاً بدقة 13 ميجا بكسل. كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي ، تتوفر مع سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط. كما يوجد أيضاً للشركة مجموعة أخري من الهواتف الذكية مثل : Vivo V25 ، Vivo V25e ، Vivo V25 pro ، Vivo V23e ، وأيضاً Vivo V23 pro. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Vivo Y52t الجديد. مواصفات هاتف Vivo Y52t : ‌أولاً: يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 198 جراماً.

يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي جراماً. ‌يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً. ‌ كما يتوفر أيضاً بدعم وجود مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.

‌لكن لم توفر الشركة أية معلومات رسمية عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء.

‌يأتي الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.51 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة بكسلات 720×1600 بكسل.

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسلات بكسل. ‌تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.

بكسل لكل إنش. ‌شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع دعم أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. ‌لكن الشاشة تأتي مع معدل التحديث العادي 60 هيرتز فقط وليس أعلي ، والذي يوفر سرعة وحركة مقبولة علي شاشة الهاتف. أداء الهاتف : ‌يأتي هاتف Vivo Y52t مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من فيفو Origin OS Ocean .

مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من فيفو . ‌كما يأتي أيضاً مع نظام تشغيل Google الجديد بأحدث إصدار Android 12 .

الجديد بأحدث إصدار . ‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 700 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 7 نانو متر.

، والذي يأتي مع دقة تصنيع نانو متر. كما يعمل معالج الهاتف بنواتين أقوي من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز. ‌يوجد أيضاً ستة أنوية آخري متبقية تأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي جيجا هيرتز. ‌وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU الموجود في الهاتف فيأتي من شركة ARM ويتوفر من نوع Mali-G57 MC2.

الموجود في الهاتف فيأتي من شركة ويتوفر من نوع ‌الهاتف كذلك متوفر في نسختين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً. ‌ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية تأتي من نوع UFS 2.1 ، كذلك رامات الهاتف أيضاً تتوفر من نوع LPDDR4X السريع. كاميرا هاتف Vivo Y52t : ‌الهاتف يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة ‌كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية ‌أما عن الكاميرا الثانية فهي عدسة للتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ‌تأتي كذلك كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama.

‌بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.

‌أما عن تصوير الفيديوهات فالهاتف متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Vivo Y52t يأتي مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers فقط وليست ستيريو ثنائية.

يأتي مع سماعات خارجية أحادية من نوع فقط وليست ستيريو ثنائية. ‌كما يوجد بالهاتف أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن. ‌لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.

‌ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.

‌وبالنسبة للحماية فتوجد بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.

‌بالإضافة إلي دعم خاصية الـFace Unlock ، والتي تتيح فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

، والتي تتيح فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه. كما يأتي الهاتف مع دعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، والبوصلة أيضاً.

‌إلا أنه لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.

‌يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع المعتادة 10 وات.

مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع المعتادة وات. ‌كما يأتي مدخل الشحن الموجود بالهاتف من نوع Type C السريع ، يتوفر بدعم خاصية الـOTG.

السريع ، يتوفر بدعم خاصية كذلك يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والفضي. سعر هاتف Vivo Y52t : ‌200 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 3900 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 230 دولار لنسخة الهاتف الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4450 جنية مصري.

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