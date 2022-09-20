نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تحديث ببجى الجديد 2.2.. وأهم مميزات وإضافات كونامي للعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل تحديث ببجى، تزايدت عمليات البحث حول معرفة طريقة تحميل تحديث ببجى موبايل 2.2الذى أصدرته شركة كونامى منذ أيام قليلة بعد أن أضافت عدد من المميزات والتغييرات التي تمكن اللاعبين بالتحكم فى اللعبة بشكل أكبر، حيث تعد لعبة ببجى من أفضل الألعاب الإلكترونية التي تزداد شعبيتها يوم بعد يوم نظراً لحرص الشركة دائماً على إدخال التحديث والتطوير بها حتى لا يمل منها المستخدمين وتزيد من حماسهم ومدى تعلقهم بهذه اللعبة، فتعرف معنا فى الأتي على طريقة تنزيل التحديث الجديد للعبة ببجى موبايل 2.2، لتتمكن من مشاركتها مع أصدقائك والاستمتاع بكل جديد بها.

طريقة تحميل تحديث ببجى الجديد 2.2

الآن يمكنك بكل سهولة تحميل تحديث ببجى الجديد على هاتفك سواء الذي يعمل بنظام الاندرويد أو الأيفون بكل سهولة والاستمتاع به من خلال الخطوات التالية:

تأكد من وجود مساحة كافية على هاتفك تكفى لتحميل التحديث الجديد.

تأكد من اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت.

قم بالتوجه إلى متجر التطبيقات المتوفر على هاتفك، وهو Google Play لنظام الاندرويد، أو متجر App Store لنظام ios.

ادخل اسم اللعبة “PUBG MOBILE” فى الخانة الخاصة بالبحث.

إذا كانت نسخة اللعبة مُحملة من قبل على هاتفك فسوف تظهر لك كلمة “تحديث” وليس تحميل، فقم بالضغط عليها.

انتظر دقائق حتى يتم تحميل التحديث على هاتفك.

الآن يمكنك الدخول على تحديث لعبة ببجى موبايل وسوف تظهر لك المميزات التي تمت إضافتها على الفور أثناء اللعب.

مميزات خريطة نوسا بتحديث ببجى موبايل 2.2