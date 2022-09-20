نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصائص هاتف أيفون 14 برو المواصفات والمشاكل المتوقعه للهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصائص هاتف أيفون 14 برو، لقد صرحت مؤخر شركة أبل عن صدور هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد والذي من المفترض أن ينزل قريبا في الأسواق، وكما هو معروف تعد هواتف أبل الأغلى والأشهر على الأطلاق، وذلك لتمتعها بعدة مزايا تنفرد عن أي هواتف آخري منافسة، ويتمتع الأصدر الجديد لهاتف 14برو ماكس بمزايا وخصائص جديدة، ويأتي الهاتف بألوان مميزة مثل الأسود والأصفر، والرمادي والأخضر، وسوف نوضح لكم في هذا المقال خصائص ومميزات هذا الهاتف والمشكلات التي توجد به.

مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس الجديد بطارية عملاقة وكاميرا ولا في الخيال

خصائص هاتف أيفون 14برو ماكس الجديد

ونشير إليكم إلى أهم الخصائص التي توجد بهذا الهاتف، وتجعله من أكبر الهواتف المنافسة لغيرها من الهواتف في نفس الفئة السعرية، ولما يطرح الهاتف في جميع الأسواق حتي الأن، ولذلك لم يتم الإعلان عن سعره بشكل رسمي، وإليكم خصائص الهاتف موضحة في النقاط التالية.

يأتي الهاتف بوزن 226 جرام وهو ما يعد مناسب من حيث الحجم، ويمكن الإمساك به بسهولة.

كما أنه يكون الهاتف مزود بمعالج قوي وهو سداسي النواة والذي يتمكن من تشغيل أقوي الألعاب بجودة وكفاءة عالية دون أن تؤثر على سرعة الجهاز. كما أنه يكون الهاتف مزود بإضاءة عالية لتتمكن من الرؤية بوضوح على الهاتف. هناك نسخة بمساحات مختلفة للهاتف منها 256 جيجا ومنه نسخة 512 جيجا. ومن ضمن خصائص الهاتف أيضا أنه مزود بالشحن السريع الذي يمكنك من شحن الهاتف بنسبة 50% في نصف ساعة.

مشكلات هاتف أيفون 14برو ماكس

ونتابع معكم أهم المشكلات التي تكون مصاحبة لهذا الهاتف والتي تعتبر بسيطة مثل أنه لا تحتوي علبة الهاتف على سماعة أذن على الرغم من ارتفاع ثمن الهاتف، كما أنه لا يدعم إدخال ذاكرة داخلية وهي الكرت المأموري.