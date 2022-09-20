نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب مفاجىء يكشف تفاصيل لعبة GTA 6 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريب تفاصيل لعبة GTA 6 الذي احدث ضجة كبيرة حيث من المنتظر أن يتم إطلاق موبايل GTA 6 Apk Android وذلك خلال الشهورالقادمة، وذلك بالنسبة لهاتفك المحمول الذي يعمل بنظام Android، فقد تم تسريب الكثير من الاشياء عن الاصدار القادم للعبة من خلال فيديوهات تم نشرها، مما أثار غضب الاشخاص المسؤولين عن لعبة GTA 6، حيث ظهر في التسريبات ظهور اشجار النخيل كما نري وجود شواطىء وعبر هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل التسريبات.

لعبة GTA 6 mobile apk

ربما يعرف الكثير منكم عن لعبة GTA 6 حيث تجد معظم الناس أنه من الممتع لعب الكثير ألعاب الفيديو عندما يشعرون بالملل من مهامهم اليومية ويفهمون أنها يمكن أن تكون ممتع من الواضح أن هناك عددًا كبيرًا من ألعاب الفيديو ولكننا سنناقش اليوم واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم وهي GTA 6 mobile Apk، وقد ألمح التسريب الهائل اليوم إلى العشرات من مقتطفات اللعب من عنوان الاستوديو المستقبلي: GTA VI. واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في السنوات القليلة المقبلة، ما يقرب من 10 سنوات بعد إصدار آلة المال الحقيقي GTA V، والتي لا تزال حتى اليوم من Rockstar Games.

تسريب تفاصيل لعبة GTA 6 الجديدة

إذا كان هذا التسريب يستهوي عشاق التراخيص الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أخبار العنوان، فإن المطورين يرون أن أعمالهم يتم الكشف عنها على عجل. حيث أن تفاصيل لعبة GTA 6 القادمة قد تمت مشاركتها وقام البعض بتسريب بعد التفاصيل عن الاصدار الجديد للعبة والاضافات المختلفة.

شارك المخترق بشكل ملحوظ صورًا لأول شخصية أنثوية يمكن تجسيدها.

يو جد تسريب سباقات سيارات سرقات، تركيبات …

تُظهر مقاطع الفيديو المسربة جانبًا من جوانب اللعبة سواء من حيث حركة اللاعب وتصميم الموقع والبيئات الافتراضية المختلفة في اللعبة

ومن بين الفيديوهات التي تم تسريبها لقطة لشاب وفتاة يسرقان مطعمًا بأسلوب الثنائي الإجرامي الشهير بوني وكلايد.

تُظهر مقاطع الفيديو أن بطاقات الرسومات المستخدمة في معالجة الرسومات في الاختبارات هي NVIDIA RTX 3060 Ti و RTX 3080 وبالتالي فإن مقاطع الفيديو المسربة لها عمر أقصاه عامين.

حيث أصدر المسؤلين عن اللعبة بياناً أعربوا فيه عن خيبة أملهم لم حدث من نشر بعض التسريبات للعبة GTA 6 الجديدة وانها تحدث لاول مرة.