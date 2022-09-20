نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة شرعية 100% PUBG في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من لاعبي لعبة باجي الشهيرة عن طريقة شحن شدات ببجي paypal حتى تتمكن من تقوية شخصيتك داخل اللعبة ومن الصعب إلحاق الهزيمة بها، لكن الأمر يتطلب طريقة مخصصة حتى يتم شحنها بشكل صحيح بدون أي عيوب أو عوائق، ويجب أن يتم الشحن من خلال الموقع الرسمي المخصص للعبة Buggy لشحن العربات مع تجنب الشحن عبر أي مكان غير محدد.

كيفية شحن شدات ببجي بـ paypal

من المعروف أنه من أجل شحن شدات paypal يجب أن يكون لدى اللاعب نقود لشحنها بحيث يمكن شحنها باستخدام حساب Paypal الخاص بك، ويجب عليك التحقق من وجود رصيد بها حتى تتم عملية الشحن بسهولة، لذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع PUBG الرسمي.

في PUBG أدخل رقم حسابك الرسمي أو اسمك.

ثم أدخل معلومات حساب PayPal الخاص بك.

ستحتاج إلى توفير ما يقرب من 75 دولارًا لشراء جميع العناصر من موقع الأدوات التي تحتاجها في لعبة PUBG.

شحن شدات ببجي

اتبع هذه الإجراءات للوصول إلى الموقع الرسمي والتسجيل وتحميل الشدات:

استخدم محرك بحث Google للعثور على صفحة الويب الرسمية.

بعد زيارة الموقع الرسمي حدد البلدان التي تنتمي إليها من قائمة البلدان المعروضة لك.

في أيقونة اللعبة اكتب اسم اللعبة PUBG.

حدد مفاتيح الربط التي تريدها متبوعًا بالرقم المطلوب.

أدخل الرقم المعرف الخاص بك.

ثم حدد طريقة شحن الشدات مثل PayPal وسيقدم الموقع مجموعة متنوعة من الخيارات لمساعدتك على الدفع.

سيتم إرسال الشدات إلى حساب Peggy الخاص بك بمجرد استلام الدفعة.

كيف تسترد رموز Pubg؟

“من هنا” انتقل إلى صفحة استرداد الهدايا الخاصة بموقع الشحن PUBG الرسمي.

سجّل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني المسجل في PUBG.

أدخل الرمز أو الصقه في مربع استرداد الهدية ثم انقر فوق “موافق”.

يُرجى الانتباه إلى أنه لا يمكن استخدام رمز الاسترداد إلا مرة واحدة.

كيفية نقل شدات ببجي من حساب إلى آخر