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عمر شويل - جدة أعلنت شركة «هونر» العالمية عن استعدادها لإصدار هاتف honor x6 الجديد، لافتة إلى أنه سيأتي بعده مواصفات ومميزات إضافية أهمها أنه سيكون مزوداً بشاشة كبيرة وبطارية قوية، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن سعر ومواصفات هاتف honor x6 الجديد.

سعر ومواصفات هاتف honor x6 الجديد

ويبحث الكثيرون عن سعر ومواصفات هاتف honor x6 الجديد، وذلك عبر محرك «جوجل» العالمي خلال الساعات الماضية، بينما تستعد شركة «هونر» لإصدار هاتفها الجديد، والذي سيأتي بعدة مميزات قوية زادت من تهلف وترقب الناس له. وتلتقي هونور مع زبائنها من جديد عبر هاتف Honor X6 الجديد، والتي كانت قد أعلنت عن نيتها بإصداره في مؤتمرها الذي عقد في يونيو الماضي، حيث ذكرت أهم مميزاته مشيرة أنها تتطلع لطرحه أولًا في سوق آسيا والهند، وذلك باعتبار السوقين المذكورين من أكثر الأسواق استهلاكًا وطلباً على هواتفها، بدورها اشارت في مؤتمرها أن دقّة كاميرا الهاتف ستكون 50 ميجابكسل، ما يجعلها أقوى من كاميرا آيفون 14 الجديد والتي تتألف من ثلاث،

سعر هاتف honor x6

ومن المتوقع سعر الهاتف 130$ أي ما يعادل تقريبا 2500 جنيه مصري، وهذا سعر مناسب وموفر جدًا غذا ما قرناه بأسعار الهواتف المنتشرة في السوق المخلية للهواتف الذكية والتي تتجاوز عشرة آلاف جنيه في غالب الأحيان.

مواصفات هاتف honor x6 الجديد

يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش بدقة +HD.

سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وعلى اثنين من الكاميرات بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام.

سيعمل الهاتف بمعالج من ميدياتك.

من المقرر أن يحتوي هاتف honor x6 الجديد على نوتش على شكل قطرة ماء، ويحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا مربعة الشكل، وهذا التصميم يشبه تصميم هاتف Honor X8 5G.

سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة Magic UI 6.1.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهي الأزرق، الأسود والأبيض.

نبذه عن شركة هونر وانجازاتها

برزت في السنوات القليلة الأخيرة في الدول العربية بهواتف ذكية تقدّم تجربة استخدام مثالية، بما في ذلك هاتفها الذكي View 10 الذي يقدم أداء قوي بفضل معالج كيرين 970 وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت .وفي عام 2016 أصبح George Zhao الرئيس العالمي لـ أونر و Eva Wimmers الرئيسة المسؤلة عن ماركة اونر في أوروبا.