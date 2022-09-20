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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديد bein sport HD 2 جودة عالية بإشارة قوية بدون انقطاع في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديد bein sport HD 2 والتي تعد إحدى أهم الفضائيات الرياضية العربية المتميزة، والتي تهتم بعرض مختلف المنافسات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، ويرغب المتابعون في ضبط القناة على أجهزة الاستقبال، واهتمت إدارة القناة بتحسين إشارة البث عن طريق إحداثيات تردد تجعل القناة تظهر على الشاشة بجودة عرض أفضل، ودون تقطيع، أو تشويش، وفيما يلي توضيح لتردد القناة، وأهم المعلومات حول ما تقوم بعرضه يوميًا على شاشتها.
تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديد bein sport HD 2
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت، يوفر للمشاهد أفضل مستوى من الجودة لعرض الصورة، وهو ما يجعل القناة منتشرة أوسع انتشار في مختلف الدول، ومن الجدير ذكره أن مختلف محبي متابعة مباريات كرة القدم، يفضلون متابعتها على تلك القناة، والتي تعتبر من أكبر الفضائيات العربية المهتمة بامتلاق حقوق البث للمباريات الهامة، وبطولات التي تتم وقائعها في هذا الوقت الراهن، وفيما يلي إحداثيات التردد للقناة.
إحداثيات تردد قناة bein sport HD 2
نعرض تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديد نتابعه من خلال ما يلي:
- التردد: 12604.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
- الاستقطاب: أفقيًا.
- اسم القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة بي ان سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي عرب سات
bein sport HD 2 تعمل وفق تلك الإحداثيات الآتية على عرب سات:
- التردد: 11013.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:3/2.
- الاستقطاب: أفقي.
- اسم القمر الصناعي: عرب سات.
أبرز البطولات المعروضة على قناة بي ان سبورت
من بين البطولات التي تمتلك القناة حقوق بثها ما يلي:
- بطولة كأس العالم.
- بطولة كأس القارات.
- مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
- كوبا أمريكا. دوري أبطال أوروبا.
- بطولة كأس السوبر الأوروبي.
- مباريات تصفيات أمم أوروبا.
- بطولة الدوري الأسباني.
- مباريات الدوري الفرنسي.
- دوري مباريات البطولة الإنجليزية.
- مباريات دوري النجوم القطري.
- مباريات كأس العالم للاعبين تحت سن سبعة عشر 17 عام.
- مباريات الكأس الأفريقي للاعبين تحت عمر سبعة عشر 17 سنة.
- كافة مباريات بطولات آسيا لرياضة كرة القدم الخماسية.
- بطولة الأمم الأوروبية بداخل الصالات.
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