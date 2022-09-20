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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بالسر الخفي في 10 ثواني التي قد لا يدركها الملايين وخاصة من أبناء الخليج العربي، الذي بحث كثيراً عن طرق مميزة لشحن تلك اللعبة التي باتت رقم 1 في العالم العربي، لا يخلو بيت الآن من شخص يداوم على ممارسة لعبة ببجي، وتتزايد نسب من يمارس تلك اللعبة لصغار السن والشباب، لهذا نشرح إليكم من خلال هذه الفقرات البسيطة الطريقة المميزة في شحن لعبة ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بالسر الخفي في 10 ثواني

نتيجة غلق ما يقارب من مليون حساب في لعبة ببجي تتزايد معدلات البحث عن الطريقة الصحيحة الرسمية المعتمدة من قبل الجهات المعنية، حيث جاء غلق الحسابات نتيجة مخالفات في عمليات الشحن مثل الدخول إلي عمليات التهكير وغيرها من الطرق الغير شرعية، لهذا عليك أن تتبع الطرق المضمونة في شحن لعبة ببجي موبايل كي لا يتم غلق وإيقاف حسابك في اللعبة، وإليك رابط شحن ببجي الرسمي.

طرق شحن ببجي

يتعلق ضمان شحن شحن PUBG MOBILE بالطريقة التي يقوم بها اللاعب، هناك طرق غير صادقة تدعي توفير الشدات UC في اسرع وقت ولكن لا توفي بوصول الشدات UC، لذا عليك إتباع هذه الطريقة الرسمية الوحيدة المضمونة كالتالي:

الضغط على رابط موقع شحن ببجي .

. النقر على midasbuy .

. قم بتسجيل الدخول، ثم قم بإنشاء حساب كما يطلب منك.

الضغط على كلمة شراء.

تسجيل الأيدي أو الرقم التعريفي للاعب.

تحديد قيمة الشحن من خلال العملة الخاصة لبلدك.

تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة.

كتابة رقم الجوال الشخصي الخاص بك.

استلام رقم الكود ووضعة في المكان المخصص.

أسعار شدات ببجي اليوم

تختلف قيمة أسعار شدات لعبة ببجي اليوم عن الأمس، فتتزايد عدد الشدات وتخفض سعر العملة في أوقات كثيرة من اليوم، فقد تجد عروض كثيرة يمنحها موقع midasbuy إلي المستخدمين، فمع كل عملية شحن تقوم بها تحصل على شدات ببجي مجانا هدية علي عملية الشحن.

السعر المخصص للشحن في مصر اليوم، 63 شدة مقابل عشرة جنيهات مصرية، 198 شدة مقابل 48 جنية، 690 شدة مقابل 160 جنية مصري، وإليكم عروض شحن ببجي.

أسعار شدات ببجي فى السعودية

نقدم لكم أبرز الأسعار الحالية للشدات فى السعودية والتي جاءت كالتالي:

أسعار 60 شدة ببجي 5 ريال سعودي. سعر 325 شدات ببجي 19 ريال سعودي. أسعار 660 شدات ببجي 36 ريال سعودي. سعر 985 شدة 55 ريال سعودي. تسعيرة 2125 شدة 102 ريال سعودي.

سعر 2460 شدة 102 ريال سعودي. تسعيرة 2785 شدة 123 ريال سعودي. سعر 3850 شدة 164 ريال سعودي. أسعار عدد 4175 شدة 184 ريال سعودي. سعر 4510 شدة 205 ريال سعودي.

افضل أسلحة لعبة ببجي موبايل 2022

إذا من هؤلاء عشاق لعبة ببجي موبايل بعد التحديث الجديد ظهر العديد من الأسلحة التي تمكنكم من أطلاق النار بسرعة رهيبة، حيث جاء اهم الأسلحة التي يحبها الكثيرون سلاح m16 وهو في المركز الأخير من قوة الأسلحة ولكن السر الذي لا يعرفه الكثيرو هو أن اقوي الأسلحة هو سلاح m14.

إلي هنا وصلنا للتام شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بالسر الخفي في 10 ثواني.