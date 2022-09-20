كيفية حفظ الأماكن المفضلة فى خرائط جوجل
تعد خرائط جوجل واحدة من أكثر الأدوات المفيدة للعثور على أماكن جديدة أو أفضل المطاعم في المدينة، أو حتى بعض المناطق التي يجب تجنبها أثناء الازدحام المروري، تتمثل إحدى طرق التسهيل على نفسك في إنشاء قوائم تتكون الأماكن المفضلة لديك.
بمجرد إنشاء ملصق، يمكنك النقر فوق حفظ في أي موقع آخر واختيار حفظه في تلك القائمة التي قمت بإنشائها، يمكنك أيضًا حفظ نفس الموقع في قوائم متعددة في حساب خرائط جوجل الخاص بك.
عند التصغير في خرائط جوجل، ستكون مواقعك المصنفة مرئية ومميزة بدبوس أزرق، يتيح لك ذلك معرفة أنك حفظت هذا الموقع ويسمح لك بالنقر عليه من مسافة أبعد من المعتاد.
بشكل عام ، تعد الملصقات أداة رائعة لتنظيم الأماكن المفضلة لديك أو الأقل المفضلة في خرائط جوجل، يمكن أن تتكون هذه القوائم من أي نوع من الأماكن يمكنك العثور عليها أو التفكير فيها.
(اليوم السابع)
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