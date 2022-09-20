الكشف عن موعد إطلاق وسعر إصدارات ساعات ”Google Pixel Watch”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - كشفت تقارير تقنية جديدة المزيد من التفاصيل حول ساعة ”Pixel Watch“ من ”غوغل“ المقرر إطلاقها في الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى جانب هواتف ”Pixel 7“ و ”Pixel 7 Pro“.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الساعة بسعر يتراوح بين 250 دولارًا و350 دولارًا، للطراز الأساسي المدمج ببلوتوث وواي فاي فقط بدون ”LTE“ وربما يتغير السعر اعتمادا على المواصفات أو الحجم، بينما كشفت تقارير سابقة أن إصدار ”Pixel Watch LTE“ يبدأ من 399 دولارًا .

ويتماشى هذا السعر بشكل أساسي مع أسعار الساعات التي طرحتها مجموعة من الشركات المنافسة، إذ أصدرت شركة ”سامسونغ“ ساعة ”Galaxy Watch 5“ مقاس 40 ملم بسعر 280 دولارًا للطراز الأساسي، ويبدأ سعر ”Apple Watch 8“ الجديدة من 399 دولارًا لطراز ”Wi-fi“.

وتحتوي ساعة ”Pixel Watch“ على شاشة ”OLED“ دائرية، مع مجموعة شرائح ”Exynos 9110 SoC“ من سامسونغ ومعالج ”Cortex-M33“ وذاكرة وصول عشوائي تتراوح من 1.5 إلى 2 غيغابايت وذاكرة تخزين 32 غيغابايت، بالإضافة إلى 32 غيغابايت من سعة التخزين الأصلي، مع بطارية 300 مللي أمبير في الساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة أن ”Pixel Watch“ ستتضمن واجهة مستخدم ”Wear OS“ المحسنة مع تنقلات أكثر مرونة وإشعارات ذكية، بالإضافة إلى مساعد غوغل ”smart home“.

وفي السابق تردد أن ساعة ”Google Pixel Watch“ ستأتي بألوان الأسود والرمادي والذهبي، إلا أن التقارير الجديدة تكشف أن الساعة ستأتي بألوان الأسود والرمادي والأبيض الطباشيري.