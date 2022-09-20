انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Honor X6.. وحش الموبايلات وصل يلله طلعوا تحويشتكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلتقي هونور مع زبائنها مجددًا عبر هاتف Honor X6 الجديد، والتي كانت قد أعلنت عن نيّتها بإصداره في مؤتمرها الذي عُقد في يونيو الماضي، حيث ذكرت أهم مميزاته مشيرة أنها تتطلع لطرحه أولًا في سوق آسيا والهند، وذلك باعتبار السوقين المذكورين من أكثر الأسواق استهلاكًا وطلبًا على هواتفها، بدورها اشارت في مؤتمرها أن دقّة كاميرا الهاتف ستكون 50 ميجابكسل، ما يجعلها أقوى من كاميرا آيفون 14 الجديد والتي تتألف من ثلاث، إليكم سعر ومواصفات جهاز Honor X6 الجديد.يترقّب جميع المستخدمين للهواتف الذكية والراغبين بتبديل هواتفهم أن تعلن الشركة عن مميزات هاتفها الجديد حتى يقرروا إذ ما سيشترونه أم لا، وهذه هي أهم المواصفات:

شاشة الهاتف من إنتاج شركة ماليزية بدقة HD وبقياس 6.7، دقة الكاميرا 50 ميجا بكسل، سعة البطارية 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، أما ذاكرة التخزين الداخلية 128 ميجابايت،يتوفر الجهاز بألوان الأسود، الأبيض والأزرق.

سعر هاتف Honor X6 في مصر