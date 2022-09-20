نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء ايفون بالتقسيط من موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المستخدمين يبحثون عن طريقة شراء ايفون بالتقسيط من موبايلي، حيث أعلنت الشركة عن باقات الأجهزة المفوترة التي يمكن الاختيار ما بين عروض شركة موبايلي للجوالات وفقا إلي شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط التي وضعتها الشركة لجميع العملاء المستخدمين في المملكة العربية السعودية، مما تتناسب مع قدرة كل عميل على السداد التي تتوافق مع ظروفك والتزاماتك الشهرية لسداد الأقساط المتبقية، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم شرح سريع حول تقسيط الهواتف الذكية موبايلي فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي كافة التفاصيل.

طريقة شراء ايفون بالتقسيط من موبايلي

لكافة الراغبين في امتلاك هاتف ايفون الجديد نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الإخباري بالخطوات كيف اشتري جوال أقساط عن طريق موبايلي؟ بطريقة سهلة ومضمونة وذالك للتسهيل علي الجميع عملية شراء ايفون بالقسط كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي لشركة موبايلي ( www.mobily.com.sa ) من ثم.

كتابة ( اسم المستخدم وكلمة السر ) داخل الحقول المخصصة لذالك من ثم.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

سنجد قائمة جانبية نضغط عليها من ثم نختار قسم الأجهزة والأكسسوارات.

قم باختيار نوع الهاتف الذي تود الحصول عليها من ثم اضغط علي صورة المنتج.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى صفحة لعرض مواصفاته.

هنا ينبغي عليك تحديد لونه ومساحته والفرع الذي تود فيه استلام الجوال موعد الاستلام.

ستظهر لك رسالة العرض متوفر على التقسيط فقط، لمعرفة المزيد عن تقسيط الأجهزة اضغط علي الرابط.

سوف تظهر لك صفحة بها كافة التفاصيل كما هو موضح بخطة تقسيط الأجهزة أداناه.

كما يمكن التحدث مع موظف خدمة العملاء موبايلي عن طريق إرسال الرمز (1222) إلى رقم (110) من اجل التحقق من وجود عرض التقسيط، وفي الختام قدمنا لكم طريقة شراء ايفون من موبايلي بالأقساط بالخطوات التفصيلية اللازمة للحصول علي هواتف ابل بالتقسيط بدون فوائد ولا ضمانات ولكن بعض الموافقة علي الطلب وذالك وفقا لنظام التقسيط في موبايلي الذي يصل مدته حتي 24 شهراً من تاريخ حصولك علي جوال ايفون.