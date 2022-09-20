نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر GAT6 موعد نزول الإصدار الجديد من لعبة جاتا 6 ومعرفة مزايا اللعبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول جاتا 6، أعلنت الشركة المطورة للعبة الشهيرة جاتا وهي شركة «روك ستار»عن موعد نزول الإصدار الجديد لها وهو لعبة جاتا 6 فهي واحدة من ألعاب الفيديو التي تمكنت من حصد الشهرة الواسعة والتي تتلاءم مع العديد من أنظمة التشغيل المختلفة، فهي لعبة قتالية مختلفة تثير اللاعب أثناء اللعب وتمنحه جو ملئ بالتشويق أثناء اللعب، وفيما يلي سوف نتعرف معكم عن أبرز التفاصيل حول لعبة جاتا 6 وموعد نزولها وإتاحتها للتحميل تابعونا حضراتكم من خلال المقال.
موعد نزول لعبة جاتا 6
ذكرت الكثير من الوكالات المختصة في مجال ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية أن إصدار لعبة “GTA 6” في الوقت الحالي في المرحلة الأخيرة ضمن مراحل تطوير اللعبة، ومن المقرر أن يتم تجربة هذا الإصدار الحديث بشكل داخلي في معامل الشركة المطورة في الفترة القادمة، ولكن للأسف حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات توضح موعد طرح هذا التحديث الجديد من اللعبة، ولكننا بالتأكيد سوف نوافيكم بكل جديد في حالة تم الإعلان عن موعد إصدار النسخة التجريبية من لعبة جاتا 6.
مزايا الإصدار الجديد من لعبة جاتا 6 من خلال التسريبات
تم تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تطوير أحد إصدارات لعبة جاتا وهي “GTA 6”، وقد أوضحت هذه التسريبات أهم المزايا الجديدة التي من المقرر أن يحتوي عليها هذا التحديث الجديد والذي يتناسب مع عام 2023.
- حيث ذكرت التسريبات التي تم تداولها أن هذا الإصدار الجديد من اللعبة يسمى Grand Theft Auto 6.
- وسوف يضم هذا الإصدار للمرة الأولى منذ تاريخ إصدار اللعبة الأنثى وهي تقوم بدور البطولة داخل اللعبة، وهذا ما يشير إلى مشاركة العنصر النسائي ضمن هذا الإصدار الرائع من لعبة GTA 6.
- كما أن هذه النسخة من لعبة GTA Theft Auto Vl سوف تضم العنصر النسائي، وهذا الحدث سوف يكون الحدث الأول في تاريخ اللعبة، حيث يقوم بدور بطولة اللعبة الإناث والذكور معًا، وهذا يشير إلى لافتة من الشركة المطورة حتى تتمكن اللعبة من حصد اهتمام النساء وبالتالي جذب النساء لهذا الإصدار من اللعبة.
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