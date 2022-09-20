نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التسريبات الاخيرة لGTA 6 الاصدار الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسريبات الاخيرة لGTA 6 كشف أحد المتسللين أمس ما يقرب من 90 مقطع فيديو عن طريقة لعب GTA 6. تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وهي واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ ألعاب الفيديو، إذا كنت قد تابعت تطوير GTA 6 بالقرب أو بعيدًا منذ إصدارها الرسمي على Rockstar ، فقد رأيت بالتأكيد تسريب اللعبة الهائل في نهاية هذا الأسبوع. قام أحد المتسللين الذين يطلق عليهم الاسم المستعار “teapotuberhacker” بمشاركة 90 مقطع فيديو عن طريقة لعب GTA 6 في منتديات Grand Theft Auto. انتشرت مقاطع الفيديو هذه كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحصدت ملايين المشاهدات.

تفاصيل تسريب لعبة GTA 6 جراند ثيفت أوتو Rockstar Games

تم تأكيد صحة التسريب من قبل جيسون شراير من بلومبرج الذي تحقق من صحة التسريب مع عدة مصادر قريبة من Rockstar Games. هذا هو أكبر تسريب حتى الآن من ألعاب Rockstar وواحد من أكبر التسريبات في تاريخ ألعاب الفيديو. يكفي أن نقول إن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لتطوير اللعبة، وقد أكد جيسون شراير بالفعل أن التسريب سيكون له تداعيات هائلة على ألعاب Rockstar. ربما هذا ما يمكن توقعه.

يحتوي الفيديو على العديد من العلامات المائية “إنشاء اختبار خاص” بالإضافة إلى رقم معرف، مما يسهل على Blizzard تحديد من بث اللقطات واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.

في حين أنه من غير الواضح كيف دخل الشخص إلى اللعبة ، فإن إحدى النظريات الشائعة هي أنه قد يكون مرتبطًا باختبار ألفا للأصدقاء والعائلة الذي أجري الشهر الماضي. وبالتالي ، يمكن ربط جهاز البث بموظف Blizzard.

ومع ذلك ، يبدو الآن أن اللقطات المسربة تم تسجيلها بواسطة شخص آخر يشاهدهم يلعبون.

عندما يبدأ مقطع الفيديو الأقصر ، يمكن سماع شخص (صوته مشوه) يسأل الشخص الآخر ، “هل تشاهد السماء الآن؟ انظر إلى السماء الآن.”

طريقة تحميل GTA 6 الإصدار الجديد من لعبة جراند ثفت أوتو 6

للحصول على نسخة جديدة من اللعبة بمجرد ظهورها رسميًا على الموقع ، فأنت بحاجة إلى ما يلي: