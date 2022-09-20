نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 سامسونج جلاكسي وسعره في جميع الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سامسونج جالكسي من أقدم الهاتف التي ظهرت في مجال الهواتف الذكية، حيث تعتبر شركة سامسونج من أكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، ولكن مع تقدم السنين ظهرت العديد من الشركات التي أصبحت تنافس شركة سامسونج، لذا بدأت الشركة أن تقوم بإضافة المميزات في الهاتف لكي تفيد المستخدمين وأيضا تقوم بجذب العملاء، وكان الإصدار الحديث من الشركة هو هاتف سامسونج جالاكسي S23، ومنذ أن تم الإعلان من قبل الشركة حول الهاتف الجديد بدأ الكثير البحث حول المواصفات وما هي الأسعار.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23
الكثير من مستخدمين الهواتف يفضلون شركة سامسونج وذلك بسبب أن الهاتف يعيش لفترة طويلة وأيضا يأتي بمميزات جيدة، كما أن الإصدار الحديث وهو سامسونج جالاكسي S23 جاء بمواصفات تنافس شركة أبل في صناعة هواتف أيفون، وإليكم المواصفات:
- الهاتف مقاوم للماء وأيضا الغبار.
- تأتي الكاميرا الخلفية رباعية.
- الهاتف مزود بعدة برامج حديثة.
- كما أن معالج الهاتف ثماني.
- والبطارية تدعم الشحن السريع.
- ويأتي الهاتف داعم لشبكات الجيل الخامس.
- كما أن ذاكرة الوصول العشوائي كبيرة جدا وأيضا ذاكرة التخزين الداخلية كبيرة.
- كما جاءت كاميرا الهاتف ذو دقة عالية.
أسعار هاتف Samsung Galaxy S23
يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S23 منقسم إلى ثلاث فئات، وكل فئة يكون لها سعر معين، حيث قد تكون الاختلافات في الفئة ترجع إلى حجم مساحة التخزين وحجم الذاكرة العشوائية، لذا يأتي سعر الهاتف كالتالي:
- مساحة الهاتف 256 جيجا بالإضافة إلى 12 جيجا رام يأتي بسعر 30 ألف جنيه مصري.
- كما يأتي سعر الهاتف في المملكة السعودية ب 5299 ريال سعودي، مع مساحة تأتي 256 جيجا بايت.
- وسعر الهاتف في الكويت يساوي 464 دينار، مع مساحة 256 جيجا.
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