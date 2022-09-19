نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار علي جميع الأجهزة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، هي لعبة عالمية مشهورة تم العمل على تطويرها بشكل كبير منذ سنوات عديدة وأصبحت من الألعاب الإلكترونية المشهورة واشتهرت بشكل كبير ويوجد لها كثير من الإصدارات المختلفة التي حققت نجاح كبير على مستوى سنوات طويل ويوجد منها سلسلة ألعاب فيديو محاكاة كرة القدم وتم العمل على تطوير ويعشق كثير من الأشخاص هذه اللعبة المميزة التي تجعلهم يشعرون أنهم في الواقع، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة تحديث لعبه أي فوتبول بيس.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

أصبح الآن من السهل إمكانية تحديث هذه اللعبة على جميع جميع الهواتف الذكية للاستمتاع لعبة كرة القدم التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الشباب يشعرون أنه في الواقع ويستمتعون أكثر عند تشغيل هذه اللعبة في أي وقت وبالتالي يمكن تشغيل اللعبة بمفردك أو يمكنك مشاركة أفضل الأصدقاء المقربين إليك للإستمتاع أكثر بهذه اللعبة المميزة وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس على الهواتف الذكية الأندرويد أو الآيفون بالتفصيل.

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكن تحديث هذه اللعبة على هاتف الأندرويد من خلال تشغيل المتجر الخاص بالتطبيقات على الهاتف وتقوم بكتابة اسم اللعبة في المكان المحدد للبحث والضغط عليه وتنتظر قليلاً سوف تظهر أمام العديد من الاختيارات تقوم بإختيار اللعبة وتضغط على كلمة تثبيت أو تحديث اللعبة وتنتظر بعض الوقت حتى انتهاء تحديث أو التثبيت وتبدأ تشغيل اللعبة وتقوم بقفل الجهاز وتشغيله مرة أخرى ثم تشغيل اللعبة سوف تتمكن وقتها من الحصول على التحديث ويمكنك الاستمتاع كثيراً بهذه اللعبة المميزة.

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس على الآيفون

بعد اتصال الإنترنت بشكل جيد مع وجود مساحة كافية على هاتف الآيفون الخاص بك تقوم بتشغيل متجر الآب ستور الذي تقوم بتنزيل التطبيقات للهاتف من خلاله والبحث عن اللعبة وبعد أن تظهر أمامك تضغط على تثبيت أو تحديث اللعبة وتنتظر الوقت المحدد أمامك وبعد ذلك تبدأ تشغيل على التحديث الجديد.