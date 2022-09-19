نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة GTA 5 جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الجديد لجميع الأجهزة وهواتف الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستحوذ لعبة جتا على إقبال متزايد من المستخدمين فقد تخطت إحصائيات تحميل اللعبة عدة ملايين شخص حول الوطن العربي، ويجدر بالإشارة إلا أن اللعبة تتمحور حول المطاردات والأسلحة والسيارات ويمكن اللعب من خلال اللاعب المنفرد ومواجهة برامج الذكاء الاصطناعي أو تكوين فريق واللعب بشكل جماعي، كما يمكن الاستمتاع بتلك اللعبة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز اكس بي، ففيما يلي نعرفكم علي أهم مزايا لعبة جتا 5 وطريقة التحميل الأصلية.

مميزات لعبة GTA 5 على هواتف الأندرويد

فيما يلي نوضح أهم مميزات لعبة Grand Theft Auto 2022 التي تم منحها مؤخرًا صلاحية للعمل على متجر هواتف الأندرويد بعدما ظلت العديد من السنوات والإصدارات تعمل فقط على أجهزة الحاسوب، وفيما يلي نذكر أبرز مميزات اللعبة:

تعمل الأجهزة على جميع أنواع هواتف الأندرويد حتى الاصدارات القديمة من الهواتف.

اللعبة مجانية ولا تحتاج أي مقابل لتشغيلها على الهاتف.

رقم الإصدار الخاص هو 1.10 من اللعبة.

حجم لعبة Grand Theft Auto 5 1.5 جيجا بايت من سعة المساحة التخزينية للهاتف.

إمكانيه تشغيل اللعبة باللغة الإنجليزية .

تم تطوير اللعبة بواسطة شركة عالمية تصنع ألعاب وتسمى شركة ROCKSTAR.

تمنح اللاعب الكثير من التشويق والإثارة والمتعة.

خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف الجوال

يتم الحصول على النسخة الأصلية من لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto الشهيرة بلعبة GTA يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: