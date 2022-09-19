نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار سامسونج جلاكسي إس 23 أقوى هاتف وأحسن كاميرا في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعى دائماً شركة سامسونج جلاكسي اس 23 على تطوير هواتفها من حيث الفئة المختلفة لكل منها، ولكن الاصدار الجديد سيأتي على غير متوقع من تطوير في الكاميرا كما لم يكن من قبل، فمن المؤكد اصدار الهاتف بكاميرا تصل الى 200 ميجا بيكسل وهذا تطوير رائع من قبل المعلاق الكوري سامسونج.
معلومات وخصائص حول هاتف سامسونج جلاكسي 23
يأتي الهاتف هذه المرة بمعالج سناب دراجون 8 جين 1 ثماني النواة، وهي النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 2.8 جيجا هيرتز، وتأتي دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر والمعالج الرسومي يأتي. Adreno 730
- كما يأتي الهاتف بكاميرا امامية دقتها 40 ميجا بكسل.
- تأتي ابعاد الهاتف 163.3×77.9×8.9 مم كما يأتي الهاتف بوزن 228 جرام.
- .يدعم الهاتف الميكرفون الثانوي الذي يقوم بمنع الضوضاء اثناء استخدام الهاتف.
- كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، والثالث والرابع والخامس.
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط ستين إطار في الثانية الواحدة.
- كما يأتي الهاتف مصنوعًا من الزجاج، مع إطار من معدن الالمونيوم.
- تأتي شاشة الهاتف هنا Dynamic AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 1440×3080 بيكسل وبجودة QHD+ مع وجود كثافة ببكسلات خمسمائة بيكسل لكل بوصة، ومع معدل تحديث 120 هيرتز، والسطوع يصل الى 1750 شمعة وتدعم HDR10+.
- يأتي الهاتف ببطارية مناسبة جدًا حيث أن سعة البطارية تأتي بمعدل 5000 مللي امبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يتم الشحن من خلال USB Type C، ويدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات واللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.
يأتي الهاتف بنظام تشغيل واجهة One UI 4.1 مبنية على أندرويد 12.
- كما يتوفر الهاتف بعدة ألوان منها، اللون الأسود، والأبيض، والأخضر والبنفسجي.
- خامات الصنع المصنع منها الهاتف، تأتي من الزجاج من الامام والخلف، مع وجود فريم ألومنيوم.
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