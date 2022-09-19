نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار سامسونج جلاكسي إس 23 أقوى هاتف وأحسن كاميرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى دائماً شركة سامسونج جلاكسي اس 23 على تطوير هواتفها من حيث الفئة المختلفة لكل منها، ولكن الاصدار الجديد سيأتي على غير متوقع من تطوير في الكاميرا كما لم يكن من قبل، فمن المؤكد اصدار الهاتف بكاميرا تصل الى 200 ميجا بيكسل وهذا تطوير رائع من قبل المعلاق الكوري سامسونج.

معلومات وخصائص حول هاتف سامسونج جلاكسي 23

يأتي الهاتف هذه المرة بمعالج سناب دراجون 8 جين 1 ثماني النواة، وهي النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 2.8 جيجا هيرتز، وتأتي دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر والمعالج الرسومي يأتي. Adreno 730