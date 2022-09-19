نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح أم فشل أيفون 14 برو ماكس.. القرار لك بعد تفنيد المميزات والعيوب والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال أيفون 14 برو ماكس، قامت شركة أبل المشهورة في جميع أنحاء العالم بإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف أيفون، وذلك بعد إطلاق هاتف أيفون 13 و أيفون 13 برو ماكس، قامت بإطلاق الهاتف الأروع على الإطلاق وهو أيفون 14 و أيفون 14 برو ماكس، حيث يوجد نوعين الفرق بينهم يكون في الحجم، ويكون البرو ماكس أكبر من الآخر، من حيث الحجم في الشكل والحجم في المساحة، تم إصدار هذا الهاتف مؤخرا وزاد الإقبال عليه بشكل كبير، كما زاد الطلب عليه بسبب إمكانياته الهائلة.

مميزات إصدار أيفون 14 برو ماكس

يتسم الهاتف بالكثير من المميزات والصفات الرائعة، كما أن هذا الهاتف يختلف تماما عن أي إصدار آخر، لأن شركة أبل تعمل دائما على التطوير، لذلك فهي فريدة من نوعها رغم كثرة الهواتف الجديدة التي تم إصدارها في مختلف الدول، إليك أهم مزايا أيفون 14 برو ماكس:

يختلف هذا الإصدار عن أي إصدار آخر، وذلك لأن أيفون 14 برو ماكس مزود ببطارية قوية عالية التركيز، تظل معك لمدة يومين وهذه أكبر ميزات هواتف الأيفون، والتي يعاني منها الكثير من مستخدمي هواتف أيفون وهي سرعة نفاذ البطارية.

يتميز هاتف أيفون بالجودة العالية في نقل الصورة، حيث تكون الشاشة ممسوحة وكاملة وتكون البصمة بالوجه، كما أن تصميم الهاتف دقيق للغاية، وذلك لأنه يحتوي على بعض دقائق السيليكون، كما يأتي مع الكاميرا الخلفية عدسات لحمايتها من الكسر.

عيوب أيفون 14 برو ماكس

يحمل الهاتف بعض العيوب البسيطة التي قد تكون مزعجة بالنسبة لك، وعليك التعرف عليها، إليك أهم عيوب أيفون 14 برو ماكس: