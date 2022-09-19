نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة من شركة أوبو للعملاء في عيد ميلادها الـ18 في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفلت خلال الساعات الماضية شركة أوبو Oppo الصينية عملاق تصنيع الهواتف الذكية بعيد ميلادها الثامن عشر، حيث تزامن ذلك مع إطلاق الشركة مفاجأة لجميع عشاق الشركة ومتابعيه الكرام، حيث تحظى تلك الشركة بمتابعة وشعبية كبيرة في العديد من دول العالم، وذلك بسبب اصداراتها المتنوعة من الهواتف الذكية التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية المختلفة.

شركة أوبو تُطلق عدد من البرامج في عيد ميلادها الـ18

من جانبه أوضح موقع “جي إس إم آرينا” أن شركة أوبو أصدرت بيان رسمي أعلنت فيه أنها أطلقت مجتمعها العالمي community.oppo.com، حيث يعمل مجتمع أوبو الجديد كمركز للبرامج المختلفة، حيث أصدرت على رأس تلك البرامج Oppo Product Ambassador، وشات وبرنامج “أوبو لايفتير”، مما يُضيف الكثير لجميع العملاء الكرام المتابعين للشركة.

يدعو برنامج “أوبو لايفتير” جميع المستخدمين إلى مشاركة قصص حياتهم من أجل مساعدة الآخرين وإلهامهم بعد المور الهامة التي تُساعدهم في النهاية على حل المشكلات أو إطلاق أفكارهم البناءة، والتي تُساعدهم في التفوق خلال الفترة القادمة.

بينما يعمل برنامج Oppo Product Ambassador على توفير فرصاً للمستخدمين، وذلك من أجل تجربة أحدث منتجات وإبتكارات شركة أوبو قبل الآخرين، بينما يتيح منتدى أو شات الشركة لجميع المستخدمين المشتركين في التحدث عن منتجات وتقنيات شركة Oppo، حيث يتيح الشات التحدث عن كافة التفاصيل والتعرف على العديد من المعلومات الجديدة من خلال التواصل مع الاخرين.

من خلال مجتمع شركة أوبو العالمي تعتزم الشركة تزويد محبي العلامة التجارية العملاقة العديد من المعلومات والتحديثات، بطريقة أكثر سهولة وملائمة للوصول إلى المعلومات والتحديثات حول شركة Oppo والعديد من أنشطتها، ومع تزويدهم أيضاً بقناة من أجل التواصل مع خبراء الشركة تجاربهم وآراء حول المنتجات التي يتم إصدارها من الشركة وكذلك آرائهم بشان الخدمات المقدمة لهم.

بالإضافة إلى ما سبق سوف يوفر مجتمع أوبو العالمي لجميع مستخدمي أوبو بالعديد من دول العالم، قناة فعالة من أجل التواصل مع بعضهم البعض بشكل مباشر، حيث يتم التحدث عن تجاربهم مع الخدمات المقدمة لهم ومنتجات أوبو، وتحاول الشركة التواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال قنوات رسمية والتواصل معهم.