نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد نزول لعبة gta 6 صور وتسريبات الإصدار الجديد من لعبة “GTA 6” اقوي لعبة فى تاريخ العاب الفيديو جيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول لعبة gta 6 من شركة روك ستار جيمز المتطورة “Rockstar Games” حالة من الترقب الكبير من جانب عدد كبير من الأشخاص محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية بشكل عام، وبشكل خاص لعبة gta التي تعد من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم، في انتظار طرح النسخة والإصدار الجديد من اللعبة وهو إصدار gta 6، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وقد أشارت بعض المصادر من جانب أشهر المطورون القائمين على هذه اللعبة إلى الموعد الرسمي الخاص بها بالإضافة إلى تسريبات لعبة gta 6 الجديدة، وسوف نستعرض الآن تفاصيل موعد طرح اللعبة.

تسريبات جديدة “GTA 6”

وقد تفاجأ الجميع خلال الأيام الأخيرة بعدد كبير من التسريبات التي جاءت بخصوص لعبة GTA 6 ضمن الإصدار الجديد الخاص باللعبة، حيث جاءت التسريبات تتضمن الكثير من الأشياء التي جاءت تتعلق باللعبة، والتي جاءت تتضمن كذلك على نحو 90 مقطع فيديو مختلفة للعبة جاتا في اختبارات محرك الرسومات، بالإضافة إلى بعض التسريبات التي جاءت تتعلق باختبارات التصوير وتفاعلات الشخصيات مع بعضها البعض، كما ظهرت بعض مقاطع الفيديو كذلك طهور شخصيتان جديدة في اللعبة والتي جاءت منهم مرآة وتحمل اسم ” لوسيا ”، وقد جاءت هذه الفيديوهات تشير إلى أن هذه الشخصية سوف تكون هي بطلة اللعبة، وقد جاء الإصدار الجديد من لعبة gta يتضمن العديد من التحديثات المتنوعة، وذلك في التصميم الداخلي الخاصة باللعبة وكذلك في الشخصيات والتأريخ من حيث الصوت والصورة في اللعبة، والتي جاءت مختلفة بشكلٍ كبير عن الإصدارات الماضية.

صور وتسريبات حول لعبة GTA 6

موعد نزول لعبة gta 6

وقد أصدرت بعض المصادر العالمية تنويه هام بخصوص موعد نزول GTA 6 النسخة الجديدة، فقد تم التنويه إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن من الشركة المالكة للعبة، شركة روك ستار جيمز المتطورة “Rockstar Games” وقد تم التنويه أنه من المتوقع أن يتم نزول اللعبة في الربع الأخير من هذا العام أو في مطلع العام الجديد ل2023، وبناء على ما أشار إليه أشهر المطورون القائمين على هذه اللعبة، أن اللعبة في هذا التوقيت ما زالت قيد التطوير، ويتم العمل أن تقديم عدد كبير من الإضافات والمميزات والمؤثرات عليها، وكذلك الشخصيات التي تُزيد من حماس وتشويق اللعبة.