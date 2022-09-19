نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي الكوريه 2022 مضمونة 100% ومميزات تحديث PUBG Mobile KR في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل علي تحديث ببجي الكوريه 2022 وطريقة شحن شدات لعبة PUBG Mobile KR للاندرويد بطريقة مضمونة وأمنة من الموقع الرسمي وعن طريق الفيزا بطريقة تحافظ علي حسابك، تعد لعبة ببجي موبايل من أكثر ألعاب الباتل رويال المعروفة والمنتشرة بشكل كبيرة علي الهواتف الذكية وفي جميع أنحاء العالم، حيث أنها تصنف وتعد من اشهر العاب البقاء علي قيد الحياة والقضاء علي الأعداء وذلك من خلال بعض المهمات التي يجب تجاوزها أثناء اللعب.

ببجي الكوريه 2022

هناك الكثير من محبين لعبة ببجي موبايل الأصلية يقوم بطرح بعض التساؤلات حول ما هي ببجي الكورية تلك وما الفرق بينها وبين الأصلية ولذلك سنتعرف علي تلك الاختلافات وخاصة مع نزول الإصدار الجديد من PUBG Mobile KR ومع أزدياد عدد من يقومون بتحميلها ولعبها بدلا من الأصلية بشكل كبير وسريع أيضا، ومن أهم تلك الاختلافات هي أن في ببجي الكورية يمكنك أن تحصل علي ملابس أسطورية رائعة وأيضا يمكنك استخدام الأسلحة الملونة أثناء الحرب.

تحديث ببجي الكورية

هناك الكثير من المميزات في التحديث الأخير من ببجي الكورية 2022 وهذه المميزات جعلت العديد من الأشخاص يقومون بتنزيل اللعبة وتشغيلها والاستمتاع باللعب بدلا من لعبة PUBG Mobile الأصلية، لذلك سنتعرف علي تلك المميزات الجديدة فيما يلي:

سهولة تشغيلها وتنزيلها علي الهواتف الاندرويد ودون أخذ مساحة ذاكرة كبيرة.

وجود أسلحة حديثة ومطورة وأيضا سهولة الحصول عليها أثناء اللعب.

أيضا تتميز بوجود المركبات والسيارات الحديثة والسريعة.

تتميز بوجود صوت عالي وواضح وأيضا تحتوي علي رسومات ومحركات عالية الدقة.

أيضا تتوافر فيها العديد من الخرائط الجديدة التي تحتوي علي تفاصيل جديدة ومذهلة.

لديك حرية الوصول الي الكثير من جلود ببجي المميزة المحمولة.

شحن شدات ببجي الكوريه

توجد بعض الصعوبات في عملية الحصول علي شحن شدات لعبة ببجي الكورية موبايل ولكننا سنتعرف علي طريقة سهلة وبسيطة للشحن سواء كانت للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد او عن طريق هواتف الايفون التي تعمل بنظام ال ios وهذه الخطوات هي: