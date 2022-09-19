انت الان تتابع خبر عيوب هاتف iPhone 14.. الكاميرا عطلانة خسارة فيه الـ50 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إليكم عيوب iPhone 14، ضجًت الصفحات والمواقع التقنية بالحديث عن ميّزات إصدار آبل الجديد iPhone 14، في حين أن مئات المستخدمين أشاروا لوجود عيوب تقنية في الإصدار الجديد الذي شغل العالم أجمع، ماهي هذه العيوب؟ وكيف عبّرت Apple في ردّها على المستخدمين؟ هذا ما نشاركه معكم في هذا المقال.

ما هي عيوب iPhone 14 الجديد

سبق وأن شاركنا معكم شروحات عن هاتف iPhone 14 الجديد، مبينين كامل التفاصيل حول أهمّ الميزات فيه من كاميرات، بطارية، ذواكر، معالج وشاشة، كما بيّنا لكم الفرق بينه وبين سامسونج S22، أما الآن، نستعرض لكم المآخذ/العيوب التي واجهت مستخدمي آيفون 14 الجديد.

هل بالفعل يستحقّ هذا الهاتف قرابةَ 21 ألف جنيه؟ خاصةً أن هنالك عيوب أبرزها اهتزاز الكاميرا، ضعف مفاجئ لإنارة الشاشة وبعض الأخطاء البرمجية في التطبيقات أثناء استخدام الكاميرا مثل سناب تشات، انستغرام وتيك توك، من جهتها أكدت Apple أنها غير معصومة عن الخطا مشيرةً إلى كمية المبالغة في تضخيم الأخطاء من قبل بعض المواقع والكثير من المستخدمين حول العالم.