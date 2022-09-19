طريقة استعادة النسخة الاحتياطية للواتس اب من قوقل درايف

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عمر شويل - جدة استعادة النسخة الاحتياطية للواتس اب من قوقل درايف، استرجع محادثات WhatsApp القديمة من Google Drive. WhatsApp هو تطبيق مراسلة يتيح لك التواصل مع أصدقائك وعائلتك. يتيح لك التطبيق أيضًا إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات. إذا لم يعد بإمكانك الوصول إلى محادثات WhatsApp لأنك حذفت التطبيق أو غيرت الهواتف ، فيمكنك استعادتها من Google Drive.

استعادة النسخة الاحتياطية للواتس اب من قوقل درايف

يمكنك استعادة محادثات WhatsApp القديمة من Google Drive للقيام بذلك ، اتبع الخطوات التالية:

افتح WhatsApp وانتقل إلى القائمة> الإعدادات> الدردشة> الدردشة البديلة.

انقر فوق النسخ الاحتياطي إلى Google Drive واختر تردد النسخ الاحتياطي (على سبيل المثال ، يوميًا).

انقر فوق نسخ احتياطي عبر Wi-Fi فقط إذا كنت لا تريد استخدام خطة البيانات الخاصة بك لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتك.

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طريقة نسخ رسائل الواتس على جوجل درايف؟

انسخ رسائل WhatsApp إلى

جوجل درايف:. افتح WhatsApp وانتقل إلى الدردشة بالرسالة التي تريد نسخها.

اضغط على زر القائمة (ثلاث نقاط رأسية) وحدد المزيد> تصدير الدردشة.

حدد “Google Drive” وانقر على “تصدير”.

استعادة النسخة الاحتياطية للواتس اب من قوقل درايف للايفون

إذا كان لديك iPhone وترغب في استعادة نسخة WhatsApp الاحتياطية من Google Drive ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

افتح تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك.

اضغط على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط) في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

اضغط على “الإعدادات”> “إعدادات الدردشة”> “النسخ الاحتياطي”

انقر على “النسخ الاحتياطي الآن” ضمن “Google Drive”

استعادة الواتساب القديم بعد التحديث

إذا لم تكن راضيًا عن تحديث WhatsApp الجديد ، فهناك طريقة لاستعادة WhatsApp القديم. ومع ذلك ، فإن هذه العملية ليست متاحة للجميع لأنها تتطلب أن يكون لديك جهاز Android متجذر. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات ، فيرجى اتباع الخطوات أدناه لاستعادة تخطيط WhatsApp القديم: