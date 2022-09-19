نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روكستار.. تسريبات جديدة حول لعبة Grand Theft Auto VI المنتظرة وطريقة تحميلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto VI ، اللعبة المنتظرة معشوقة مستخدمين ألعاب الفيديو حول العالم. لأنها لعبة يمكن أستخدامها بحرية بدون قيود أو مستويات يتم الوصول إليها تدريجيا. كل ماهو على المستخدم فتح اللعبة واستخدام المهام أو يمكن عدم أستخدامها واللعب بشكل حر. وذلك عن طريق قيادة السيارات الفارهة في شوارع المدينة. والدخول إلى المتاجر والفنادق وسرقة وقتل كل ما بالداخل مع تحطيم الأثاثات. وبكل سهولة يمكن الهروب من الشرطة بعد مطاردات تظل لمدة ساعات. واليوم سوف نستعرض لجميع متابعينا كيفية تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة وأهم تسريبات حول موعد تحميل GTA 6. وذلك من خلال الأسطر المقبلة.

ما هي لعبة Grand Theft Auto VI

هي إحدى سلاسل شركة روكستار الأمريكية والتي اعتمدت أول سلسة لها في عام 2002 بإصدار فايس سيتي. حتى تم تطوير اللعبة كما تم نزول أخر إصدار لها في عام 2013 جاتا 5 وجاتا أون لاين مؤخرا. كما تسمى جراند ثفت أوتو 6 ولكن أختصارها VI وهنا حرف I يعتبر رقم لاتيني وهو رقم 6. وإشارة إلى ذلك بأن اللعبة سوف يتم أرتباطها بأشياء لاتينية كثيرة ومن ضمن تسريبات اللعبة هو ظهور جزر الكاريبي. ومن خلال الفقرات المقبلة سيتم عرض خطوات تفصيلية لكيفية تنزيل Grand Theft Auto 6 الجديدة.

كيفية تحميل جراند ثفت أوتو 6

سيتم إدراج لعبة Grand Theft Auto VI على متاجر أمازون ومتاجر إيباي فور نزولها. ولكن أهم طريقة تحميل وهي طريقة تحميل GTA 6 من المصدر وهو الموقع الرسمي للعبة (روكستار).

يجب أن يوجد مساحة داخلية في الكمبيوتر حوالي 70 جيجا بايت.

ثم يتم فتح المتصفح الأكثر أستخداما حول العالم متصفح كروم.

كما يجب أن يتم فتح موقع روكستار وإنشاء حساب جديد على الموقع.

كذلك يتم البحث في محرك بحث موقع روكستار عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة.

الجديدة. ثم يتم النقر على اللعبة الجديدة حيث يتم تحويل اللاعب إلى صفحة الدفع ويجب وضع بيانات صاحب بطاقة الائتمان بشكل صحيح حتى يتم دفع قيمة اللعبة بنجاح. وهناك بعض الدول التي متاح لديها الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية البنكية أو الهاتفية. أو عن طريق حسابات PAYPAL أو بايونير.

بعد عملية الدفع تتم عملية تنزيل Grand Theft Auto 6 على الكمبيوتر وسوف يتم طول مدة التحميل بسبب حجم اللعبة الكبير.

تسريبات موعد تحميل GTA 6

تحميل GTA 6 كان من المفترض أن يتم في العام الماضي 2021. ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من التطوير كما أن اللعبة في أواخر مراحل تطويرها حسب تسريبات التي تم أستقبالها من معامل تطوير روكستار. وسيكون الإعلان الرسمي عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 في الأشهر المقبلة وقبل بداية العام المقبل 2023. كما سيتم إطلاق أول نسخة تجريبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجديد 2023. حيث سيتم إطلاق نسخة تجريبية على أنظمة معينة يتم تجربة جرافيك اللعبة ومدى سلاستها وعمل المهام بها. وذلك قبل إطلاقها على معظم أنظمة التشغيل للتأكد من عدم وجود مشاكل باللعبة.

وهنا قد وصلنا لنهاية تسريبات معلومات عن لعبة Grand Theft Auto VI وموعد تحميل GTA 6 الجديدة من روكستار. ويجب ملاحظة بأن فور نزول اللعبة ستكون هذه الطريقة الرسمية الوحيدة للحصول عليها وليس يتم إطلاق اللعبة على مواقع ألعاب أخرى عدا موقع أمازون وإيباي.