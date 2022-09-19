نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرصيد أورنج مجاناً بأكثر من طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرصيد أورنج سوف نتعرف عليه في هذا المقال، ففي إطار حرص شركة الاتصالات أورانج على إحاطة عملائها بكافة المعلومات حول معرفة الرصيد الخاص بهم، فقط أطلقت الشركة كود خاص يساعد العملاء في معرفة الرصيد الموجود على بطاقة الخط، وذلك ضمن الخدمات التي توفرها الشركة والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

الاستعلام عن الرصيد أورنج

من خلال الأسطر التالية سوف نعرض لكم أهم الطرق التي أتاحتها شركة الاتصالات أورانج للعملاء من أجل التعرف على الرصيد، وذلك كما يلي:

يمكن لعملاء شركة أورانج التعرف على الرصيد الخاص بهم عن طريق طلب كود استعلام رصيد اورنج (#١٠٠#) الذي أتاحته الشركة مقابل ٤ قروش فقط سيتم خصمها من الرصيد.

كما يمكن لعملاء شركة أورانج كذلك معرفة الرصيد المتبقي اورنج الخاص بهم عن طريق الاتصال برقم (٤٠٠) الذي أتاحته الشركة مقابل ٢ قرش سيتم خصمها من الرصيد.

الاستعلام عن رصيد اورنج مجانا

كيفية الاستعلام عن رصيد اورنج حيث يحتاج العديد من العملاء التعرف على الرصيد الخاص بهم دون دفع أي رسوم مقابل ذلك، فسوف نعرض لكم فيما يلي كيفية معرفة الرصيد بشكل مجاني:

يمكن تحميل تطبيق My Orange الذي يساعد العملاء على تقديم عدة خدمات. من أبرزها التعرف على الرصيد ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات المجانية.

كما يمكن للعملاء معرفة الرصيد من خلال زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالتطبيق. والانتقال إلى الحساب الخاص بالمستخدم ثم ادخال رقم الهاتف والتعرف على الرصيد المتبقي.

معرفة الرصيد المستلف من أورانج

في حال رغب العملاء في التعرف على إجمالي عدد الرصيد الذي تم استلافه من الشركة. وفق خدمة سلفني شكرًا التي توفرها الشركة، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية:

لابد أولًا من طلب كود معرفة الرصيد اورنج (#٤٤٤#).

الانتظار قليلًا إلى أن تظهر عدة قوائم من بينها قائمة سلفني رصيد أورانج التي ستقوم باختيارها.

قم بعد ذلك بإرسال رقم (٤).

سيتم إرسال رسالة لك خاصة بإخبارك أن تكلفة الخدمة ٤ قروش.

الاستمرار في طلب الخدمة سيتطلب منك ادخال رقم (١) ولإلغاء الخدمة قم باختيار رقم (٢).

بعدها سيظهر امامك كافة التفاصيل الخاصة بالرصيد المستلف.

الاستعلام عن رصيد اورنج عبر تطبيق my orange

في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على كافة المعلومات حول الاستعلام عن الرصيد أورنج. مع التعرف عن كيفية الاستعلام عن رصيد أورانج المستلف.