نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات آيفون 14 : سعر ومواصفات هاتف ابل الجديد iPhone 14 وهل يستحق الاقتناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكاد تكون شركة أبل من أبرز وأنجح شركات الهواتف بالعالم، ومن الملاحظ أن هناك تهافت كبير على شراء آيفون 14 حتى هذا الوقت، وذلك يرجع إلى توافر به الكثير من الإمكانيات التي تلبي احتياجات مستخدمي الهواتف، نظرًا لمواكبتها للتطور التكنولوجي، وبناء على ذلك سنقوم بالتطرق إلى مميزات آيفون 14 وسعره داخل السوق السعودي.

مميزات آيفون 14

إليكم أبرز مواصفات آيفون 14 ومميزاته بالصورة الآتية:

إن هذا الهاتف يدعم خاصية مقاومة الغبار والماء بمعدل IP68.

ومن أبرز مميزاته أنه داعم لكافة الشبكات، ومن أبرزها شبكات 5G.

ولديه كاميرا أمامية مميزة داعم لخاصية التركيز التلقائي فدقتها تقدر بحوالي 12 ميجابكسل.

كما يعمل هذا الهاتف بنظام IOS 16 والذي يقوم بتوفير مميزات أكثر لدى الهاتف.

ويتوفر بهذا الهاتف خاصية دعم الشحن اللاسلكي السريع من خلال شاحن Magasafe، وتوفر البطارية مدة استخدام الجهاز لتصل إلى 20 ساعة دون الحاجة إلى الشحن.

وعلى الجانب الآخر نجد أن هذا الهاتف يوفر خاصية مميزة، وهي سهولة الاتصال بالطوارئ من خلال الأقمار الصناعية.

ولدى هذا الهاتف معالج مميزو عالي الجودة، وهو A15 Bionic.

ويتوفر بهذا الهاتف أكثر من لون مميز، مثل: الأزرق البنفسجي والأبيض والأسود والأحمر.

كما نجد أن هذا الهاتف مصمم بصورة مميزة حيث لديه حواف مسطحة من الألمونيوم.

ولديه أيضًا فلاش خاص بالكاميرا الخلفية يعد الأكثر سطوعًا مقارنة بهواتف الآيفون الأخرى.

أسعار آيفون 14 بالسعودية

إليكم قائمة أسعار آيفون 14 داخل السعودية، والتي تختلف بصورة كبيرة على حسب السعة التخزينية لها، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

يقدر سعر هاتف آيفون 14 ذو سعة تخزينية 128 جيجابايت بحوالي 3800 ريال سعودي.

بينما يصل سعر هاتف آيفون 14 ذو سعة تخزينية 256 جيجابايت إلى حوالي 4254 ريال سعودي.

ويبلغ سعر هاتف آيفون 14 ذو سعة تخزينية 512 جيجابايت حوالي 5200 ريال سعودي.

وفي النهاية نكون قد تناولنا بالتفصيل كافة مميزات آيفون 14 وإمكانياته والتي تسببت في جعل هذا الهاتف، هو الأكثر تداولًا من حيث الشراء وبالتحديد داخل السعودية، كما عرضنا أيضًا قائمة أسعاره داخل السعودية بشكل مفصل.