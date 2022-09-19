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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أرخص هواتف فيفو Vivo V25e أقوى منافس لشركة سامسونج بمميزات رائعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف Vivo V25e يعد هذا الهاتف من أقوى الهواتف الذكية الجديدة التي أعلنت عنها شركة فيفو ViVo مؤخرا، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والعصري يصل وزن الهاتف 183 جرام فقط وهذا ما سيحعل الهاتف خفيف يسهل حمله، كما يضم الهاتف مميزات رائعة مقارنة مع سعره المتوسط، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل دقة الكاميرا الثانية والثالثة 2 ميجا بكسل وبينما دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 58 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Vivo V25e
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Vivo V25e
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Vivo V25e
- الهاتف غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- لا يدعم الراديو.
مميزات هاتف Vivo V25e
- أهم ما يميز هاتف Vivo V25e هو سعره المنخفض مع وجود تقنيات رائعة ومتميزة.
- يضم الهاتف بطارية كبيرة 4500 ملي أمبير.
- كما يتميز الهاتف بأنه يدعم الشحن السريع فيمكن شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط.
- الهاتف يدعم نظام معالج قوي، وعلى هذا سيكون الهاتف سريع جدا في الأداء و اللعب و التصوير.
سعر هاتف Vivo V25e
تم الإعلان عن هاتف Vivo V25e بشكل رسمي من قبل شركة فيفو ViVo في 30 أغسطس 2022 ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف أول سبتمبر 2022 وسعر الهاتف عالميًا 300 دولار أمريكي ما يعادل في مصر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر أرخص هواتف فيفو Vivo V25e أقوى منافس لشركة سامسونج بمميزات رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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