نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أرخص هواتف فيفو Vivo V25e أقوى منافس لشركة سامسونج بمميزات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Vivo V25e يعد هذا الهاتف من أقوى الهواتف الذكية الجديدة التي أعلنت عنها شركة فيفو ViVo مؤخرا، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والعصري يصل وزن الهاتف 183 جرام فقط وهذا ما سيحعل الهاتف خفيف يسهل حمله، كما يضم الهاتف مميزات رائعة مقارنة مع سعره المتوسط، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل دقة الكاميرا الثانية والثالثة 2 ميجا بكسل وبينما دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 58 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Vivo V25e

التصميم والأبعاد وزن الهاتف 183 جرام.

طوله 159.2 مم، سمك 7.8 مم، عرض 74.2 مم.

مقاوم للغبار والماء. الشاشة يضم هاتف Vivo V25e شاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.44 بوصة.

شديدة الوضوح يصل دقة الشاشة 2404×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هوتز. النظام نظام التشغيل الاندرويد 12. المعالج يضم الهاتف نظام معالج قوي من نوع MediaTek Helio G99 (6nm).

معالج رسوم الهاتف من نوع Mali-G57 MC2. البطارية المساحة الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع نانو سيم، يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الخامس 5G، كما يضم الهاتف البلوتوث، الواي فاي، Wi-Fi Hotspots، Wi-Fi Dircet، كما يدعم تقنية NFC. المستشعرات يدعم الهاتف مستشعر الجيروسكوب، التقارب، الدوران، البوصلة، البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Vivo V25e

الكاميرا الأمامية يضم الهاتف كاميرا واحدة أمامية تصل دقتها 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0 بزاوية عريضة، تدعم تقنية HDR.

تصل دقة الفيديو 1080P FHD. الكاميرا الخلفية يضم هاتف Vivo V25e الجديد 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية و الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.

تدعم تقنية الماكرو، البانوراما، HDR.

دقة الفيديو 1080P.

لمعرفة سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max و عيوبة

عيوب هاتف Vivo V25e

الهاتف غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.

لا يدعم الراديو.

مميزات هاتف Vivo V25e

أهم ما يميز هاتف Vivo V25e هو سعره المنخفض مع وجود تقنيات رائعة ومتميزة.

يضم الهاتف بطارية كبيرة 4500 ملي أمبير.

كما يتميز الهاتف بأنه يدعم الشحن السريع فيمكن شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط.

الهاتف يدعم نظام معالج قوي، وعلى هذا سيكون الهاتف سريع جدا في الأداء و اللعب و التصوير.

سعر هاتف Vivo V25e

تم الإعلان عن هاتف Vivo V25e بشكل رسمي من قبل شركة فيفو ViVo في 30 أغسطس 2022 ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف أول سبتمبر 2022 وسعر الهاتف عالميًا 300 دولار أمريكي ما يعادل في مصر