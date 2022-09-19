”BeReal” تدرس إطلاق مزايا مدفوعة للبقاء بعيدا عن الإعلانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - تدرس شبكة التواصل الاجتماعي ”BeReal“ اللجوء إلى طرح مزايا مدفوعة داخل الخدمة، لتتمكن من تحقيق الأرباح والاستمرار في تحقيق النمو، دون اللجوء إلى الإعلانات.

ونقلت صحيفة ”فايننشال تايمز“ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ”بي رييل“ تعمل حاليا على تطوير نظام داخل المنصة لإجراء المدفوعات مقابل مزايا مختلفة على متن المنصة“.

وبينت المصادر أن ذلك النظام ”سيضمن للمنصة البقاء مميزة عن بقية سوق التواصل الاجتماعي الذي يعتمد بالكامل على استخدام بيانات المستخدمين لاستهداف مستخدميها بالإعلانات الموجهة“.

وبحسب الصحيفة، وصل معدل الاستخدام اليومي للمنصة الاجتماعية الصاعدة، إلى 15 مليون مستخدم نشط، وذلك ارتفاعا من 10 آلاف فقط عن نفس المدة العام الماضي.

وأكدت المصادر أن الشبكة تستهدف رفع عدد مستخدميها ليبلغ عشرات الملايين من المستخدمين بنهاية العام الجاري.

ووصلت القيمة السوقية للمنصة حاليا إلى 600 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن الخدمة ستظل مجانية، بينما ستكون المزايا الإضافية المدفوعة هي ما يختار المستخدم الدفع مقابل الحصول عليها بشكل شهري، ليحظى بتجربة أفضل.

وتعتمد فكرة ”بي ريل“ على نشر محتوى يكشف الوجه الحقيقي لحياة المستخدمين دون أي تحميل أو مؤثرات بصرية، لطالما اشتهر بها منافسوها مثل انستغرام وتيك توك وسناب شات.

وتعتمد فكرة الشبكة على وصول إشعار يومي واحد للمستخدمين، يطلب منهم التقاط صورة أو فيديو مدته 10 ثوان، بالكاميرتين الخلفية والأمامية لهواتفهم، وذلك يكون في مساحة زمنية قدرها دقيقتان، ويكون على المستخدم مشاركة المحتوى على حسابه، ليتم السماح له بالاطلاع على ما يشاركه أصدقاؤه على المنصة.

يذكر أن شركتي انستغرام وتيك توك، أطلقتا بالفعل مزايا اقتبست فكرة عمل BeReal، والوقت فقط هو ما سيكشف ما إذا كانت تلك المحاولات ستحظى بالنجاح ومدى تأثيرها على استمرارية التطبيق الناشئ.

وأطلقت شبكة ”تيك توك“ الأسبوع الماضي ميزة ”TikTok Now“ التي تظهر في هيئة تبويب مستقل ثابت داخل التطبيق، وتعتمد فكرة مشاركة المحتوى بداخله على استخدام كاميرات السيلفي والخلفية في نفس الوقت.