نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل لعبة eFootball PES Mobile على الهاتف الاندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل لعبة eFootball PES Mobile هي لعبة كرة القدم المثالية في مجموعة ألعاب الجوال حيث إأنها لعبة تتمتع بسمعة طيبة في كل انحاء العالم،في الواقع ، من الغريب أن هذه اللعبة فازت بجائزة “أفضل لعبة رياضية”. لهذا السبب ، ليس من المستغرب أن نجدها في متجر التطبيقات ، للاستمتاع بها من هاتفنا وإذا كنت تبحث عن توصيات للعب من هاتف Android ، فيمكنك التفكير في لعبة eFootball PES Mobile إذا ذهبت إلى متجر Google Play وسوف نرى في هذه المقالة كيفية تنزيل eFootball PES Mobile على هاتفنا، في أنظمة تشغيل مختلفة

تنزيل لعبة eFootball PES Mobile لنظام Android

من ناحية أخرى، عند التنزيل، ضع في اعتبارك الاشياء التالية للحفاظ على تشغيل اللعبة بأعلى أداء:

حجم التنزيل الذي يمكن عرضه على متجر Play هو 96 ميجا بايت في المجموع.

يمكن أن يكون إصدار Android من 5.0.

آخر تحديث 23 يونيو 2021.

على الرغم من أنه مجاني للتنزيل، فقد تكون هناك رسوم داخل التطبيق لعمليات الشراء داخل التطبيق.

قم بتنزيل PES Mobile لنظام iOS

يتوفر eFootball PES أيضًا لأجهزة iPhone. لذلك كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى متجر التطبيقات للتنزيل. ستراها على أنها eFootball PES 2021.



تطبيق تنزيل مجاني لأجهزة iPhone.

يحتوي على رسوم لعمليات الشراء داخل التطبيق.

حجم التنزيل على الهاتف هو 1 جيجا بايت. يوصى بالتنزيل من اتصال Wi-Fi.

إصدار جهاز iOS 10.0.

قم بتنزيل PES Mobile لهاتفك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لتنزيل eFootball PES من جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتنسيق APK ثم تثبيته على الجهاز المحمول، يمكنك البحث عن التطبيق على صفحة Softonic. ملف iPhone متاح لتنزيل التطبيق، يمكنك إدخال عنوان الموقع الرسمي eFootball PES Mobile، وسترى زرًا أخضر يقول “تنزيل ، انقر فوقه وسيبدأ التنزيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

من الممكن العثور على برامج محاكاة للعب PES على جهاز الكمبيوتر. من محاكي Android ، يمكننا تشغيل تطبيق اللعبة من الكمبيوتر. إذا كان لديك توفر ، فيمكنك الانتقال إلى المواقع حيث يمكنك تنزيل برامج محاكاة الكمبيوتر ثم تنزيل APK مباشرة على الكمبيوتر.