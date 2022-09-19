نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحسن 5 هواتف ذكية الأطول عمرًا في البطارية في 2022 اسعارها لو أنت من مدمنين الألعاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلا شك الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من محبي الألعاب التي تستنزف البطاريات المختلفة. ولكن ذهبنا وبحثنا في كل مكان فوجدنا هناك 5 هواتف ذكية هي الأطول عمرًا من ناحية البطارية في عام 2022. سنذكرها في التقرير التالي كما سنذكر أسعارها في مصر والمملكة العربية السعودية.

المركز الأول هاتف أسوس روج فون 6 برو Asus ROG Phone 6 Pro (15:30) سعره في مصر 25365 وفي السعودية 4970 ريال سعودي.

الهاتف يمتلك بطارية تصل لـ 6000 مللي أمبير في الساعة، لذلك فهاتف أسوس روج فون 6 برو Asus ROG Phone 6 Pro لفترة طويلة في حالة الشحن. لكن هاتف الألعاب هذا يفوق توقعاتنا من خلال الاستمرار في اختبار البطارية لمدة 15.5 ساعة.

والأكثر إثارة للإعجاب، أنه سجل ذلك الوقت مع تشغيل معدل التحديث التكيفي، ويمكن لـ ROG Phone 6 Pro زيادة هذا المعدل على طول الطريق إلى 167 هرتز.

قم بإيقاف تشغيل معدل التحديث التكيفي وأغلق الهاتف عند 60 هرتز ويمتد عمر البطارية إلى أبعد من ذلك – استمر الهاتف لمدة ساعة أطول تقريبًا في اختبار البطارية لدينا، ووصل تقريبًا إلى علامة 16.5 ساعة. هذا هو أفضل عمر للبطارية رأيناه في حوالي خمس سنوات .

عندما يحين وقت الشحن، لن تضطر إلى الانتظار طويلاً للحصول على بطارية ROG Phone 6 Pro وتشغيلها. بفضل الشحن السلكي بقدرة 65 وات، أدى الشحن لمدة 15 دقيقة فقط إلى إعادة هاتف الألعاب الذي تم تفريغه إلى 44٪.

ولقد صُمم هاتف Asus ROG Phone 6 للاعبين، ولن ينفد أبدًا من بطاريته، حتى في خضم جلسة ماراثونية. لكنها توفر الكثير من القوة لبقيتنا أيضًا، عندما يتم طرحها للبيع في الشهرين المقبلين.

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أما في المركز الثاني أيفون 14 برو ماكس وسجل ( 13:39) سعره في مصر يزيد عن 20 ألف جنيه والرسمي 1099 دولار

يحتوي ايفون 14 بروماكس على خصائص رائعة بـ وحدة معالجة مركزيةA16 Bionic ذات 4 نانومتر.

ومنحته ذلك ميزات إدارة الطاقة حيث يدوم iPhone 14 Pro Max أكثر من 13.5 ساعة في المتوسط.

فهذه هي الأطول مدة التي صمدها iPhone على الإطلاق في اختبار البطارية.

وتوفر ابل في ايفون بروماكس 14 شحن سلكي بقوة 20 وات، تعطيه سرعة في الشحن جيدة.

بينما المركز الثالث جاء نوبيا ريدماجيك 6 استمر 13:20 Nubia RedMagic 6 سعره في مصر 8700 جنيه وفي السودية 2100 ريال سعودي.

إن هاتف Nubia RedMagic 6 هاتف ألعاب يستمر في تشغيل بطاريته لما يقرب من 13.5 ساعة في اختبار البطارية. وحتى مع التحديثات التي تستهلك المزيد من البطارية RedMagic 6 لا يزال صامدًا لمدة 11 ساعة و 49 دقيقة عند 120 هرتز و 11 ساعة و 16 دقيقة عند 165 هرتز.

أما المركز الرابع يأتي موتو جي باور 2022 Moto G Power 2022

توفر شركة موتورولا هاتف Moto G Power الذي يوفر فترة طويلة لبطاريته. رغم ان الشحن بطيء نوعًا ما. ويأتي Moto G Power (2022) مزودًا بنظام Android 11 ، لكنه سيحصل على تحديث لنظام Android 12. يأتي إصدار 2022 على الأقل بسعة 64 جيجابايت في نسخته 199 دولارًا ، مما يضاعف سعة التخزين التي تحصل عليها من 2021 Moto G Power بهذا السعر.

وفي المركز الخامس أسوس زينوفي 9 صمد 13 ساعة و 13 دقيقة Asus Zenfone 9

استمر أحدث إصدار من Asus لأكثر من 13 ساعة. فهاتف Zenfone 9 استمر دون أن يعاد شحنه. وبالتأكيد أن حزمة الطاقة التي تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة لا تبخل على السعة، ولكن مقارنة بخلايا 5000 مللي أمبير التي ستجدها في أفضل قائمة لبطارية الهاتف هذه، فمن الواضح أن Asus عملت بجد للتأكد من أن Zenfone 9 يحصل على أقصى استفادة من كل تكلفة. على واجهة الشحن ، يدعم Zenfone 9 سرعات 30 واط، وتضم Asus شاحنًا بهاتفها.

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